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الحركة الإسلامية الجنوبية تنتخب صفوت فريج رئيسًا لها

تاريخ النشر: 22/01/2022 - 22:57

الحركة الإسلامية الجنوبية تنتخب صفوت فريج رئيسًا لها
من مؤتمر الـ25 للحركة الإسلامية الجنوبية
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

انتخبت الحركة الإسلامية الجنوبية مساء اليوم، السبت، رئيسا لها خلفا للشيخ حماد أبو دعابس وآخر للمؤتمر خلفا للأستاذ غازي عيسى، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام الـ25 في قاعة الكانتري بمدينة كفر قاسم.

ووصل عدد المصوتين على رئاسة الحركة الإسلامية الجنوبية إلى 514 صوتًا من أصل 610 أعضاء للمؤتمر العام أصحاب حق الاقتراع، وكان منهم 6 أصوات لاغية، فيما حصل صفوت فريج على 293 صوتًا، ومحمد سلامة حسن، حصل على 215 صوتًا.

رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، صفوت فريج

وانتُخب وليد الهواشلة، رئيسًا للمؤتمر العام للحركة، خلفًا للأستاذ غازي عيسى، كما أفرزت نتائج الانتخابات. وحصل الهواشلة على 363 صوتًا، فيما حصل منافسه، يوسف فضيلة، على 142 صوتًا.

وكرّمت الحركة رئيسها السابق الشيخ، حمّاد أبو دعابس، الذي ينهي فترة ولايته الدستورية الكاملة والتي استمرت 12 عامًا، وكذلك الأستاذ غازي عيسى الذي ينهي هو الآخر فترة ولايته الدستورية الكاملة، على فترة خدمتيهما في الحركة الإسلامية الجنوبية.

من مؤتمر الـ25 للحركة الإسلامية الجنوبية

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#الحركة الإسلامية الجنوبية
#انتخاب صفوت فريج رئيسا للحركة الإسلامية الجنوبية
#مؤتمر الـ25 للحركة الإسلامية الجنوبية

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