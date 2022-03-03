تمرير قانون لمخصصات البطالة لممتحني نقابة المحامين والمحاسبين

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، على اقتراح قانون للنائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ورئيس كتلة القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، يقضي بإلزام مؤسسة "التأمين الوطني" على دفع مخصّصات البطالة للطلاب الممتحنين في امتحانات نقابة المحامين والمحاسبين في فترة تحضرهم للامتحان والدراسة له.

ومرّ القانون بغالبية أعضاء وعضوات الكنيست، وتم تحويله للجنة العمل والرفاه الاجتماعي.

وقال النائب أبو شحادة إن "هذا قانون هام جدا، تم التوافق عليه من قبل نقابة المحامين ومدققي الحسابات، مما يتيح لطلابنا التجهز كما يجب للامتحان وتوفير مقومات العيش بكرامة لهم ودون الاضطرار للعمل في الفترة التي يدرسون فيها، ما سيعزز إمكانيات نجاحهم ويزيل هذا الثقل عن أهالي الطلاب وعن الطلاب أنفسهم الذين في كثير من الأحوال يضطرون للعمل في هذه الفترة من أجل توفير المستلزمات الأساسية".

وأضاف أنه "سعيد جدًا بأن هذا القانون مرّ بالقراءة التمهيدية لما فيه من أهمية ومساهمة في رفع معاناة الكثير من الطلاب والأهالي، كما لمساهمته في تعزيز فرص نجاحهم".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "سنستمر في العمل من أجل تمرير القانون في القراءات الأخرى حتى يصبح قانونَا رسميًا في سجل القوانين".