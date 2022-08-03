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التجمّع يغلق باب الترشح لقائمته الانتخابية ويعقد مؤتمره السبت

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 21:05

التجمّع يغلق باب الترشح لقائمته الانتخابية ويعقد مؤتمره السبت
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أغلقت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الاستثاني في حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، باب الترشح للمقاعد الخمسة الأولى، لقائمة الحزب التي من المقرر أن تخوض انتخابات الكنيست الـ25 في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب ما جاء في بيان، مساء الأربعاء.

ويعقد التجمع مؤتمره يوم السبت الثامن من آب/ أغسطس الجاري، في قاعة "العوادية" في شفاعمرو، بحسب ما جاء في البيان. وأفاد البيان بأن التجمع "يعقد مؤتمره في جلسة استثنائية لإقرار القائمة البرلمانية للتجمّع لخوض الانتخابات البرلمانية الـ25، بعدما تقرر تاريخ الانتخابات المقبلة وحلّ الكنيست".

وتقدم بالترشح للموقع الأول رئيس كتلة التجمّع الحالي، النائب سامي أبو شحادة.

ويتنافس على المقعد الثاني كل من الأمين العام السابق والنائب السابق د. امطانس شحادة، ومركز لجنة توجيه عرب النقب وعضو المكتب السياسي في التجمّع، جمعة الزبارقة، والمربي إبراهيم أبو بدر.

وترشح للمنافسة على المقعد الثالث في قائمة الحزب، وبناءً على النظام الداخلي للتجمّع الذي يضمن تمثيل النساء بين كل ثلاث مقاعد على الأقل، كل من دعاء حوش من الرينة وخلود أبو أحمد من الناصرة.

ويتنافس على المقعد الرابع كل من المحامي عامر العتايقة من رهط، والصحافي قاسم بكري من البعنة، والطبيب المختص في طب الأعصاب، وليد قعدان من باقة الغربية.

وينافس على الموقع الخامس عضو اللجنة المركزية محاسن قيس من جديدة-المكر، والشاب ميمنة عكري من عرابة.

وعبرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التجمّع، في بيانها، عن "اعتزازها بالمسار الديمقراطي الذي يسير فيه الحزب وتنوع المرشحين من كافة المناطق والفروع والأجيال ومن ذوي الكفاءات العالية للتعبير عن مشروع التجمّع، وحمله والمضي فيه قدمًا حتى تحقيق أكبر نصر للتجمّع في الانتخابات القادمة".

ويتنخب قائمة التجمع الانتخابية، 594 مندوبًا من أعضاء الحزب.

ودعت اللجنة التحضيرية كافة أعضاء التجمّع ومندوبي المؤتمر إلى "المشاركة في أعمال المؤتمر والعملية الانتخابات لاختيار ممثلي التجمّع، والخروج من المؤتمر بكل قوة في سبيل تعزيز مشروعنا الوطني والديمقراطي وحضور وتأثير الحركة الوطنيّة شعبيًا وبرلمانيًا".

بودكاست عرب 48

#التجمع الوطني الديمقراطي
#برايميرز
#انتخابات الكنيست
#مؤتمر حزبي

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