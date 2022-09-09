تقدم في مفاوضات التجمع والجبهة: تفاهمات ثنائية مبدئية

اجتمع طاقم المفاوضات عن التجمع الوطني الديمقراطي وطاقم المفاوضات عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء اليوم الجمعة، في مقر الأول ببلدة الرينة، استمرارا للمفاوضات الجارية بين الأحزاب العربية المركبة للقائمة المشتركة؛ حسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاجتماع بين التجمع والجبهة شهد تقدما كبيرا، وهناك تقدم إيجابي جدا في صلبه التوافق على البرنامج والرؤية السياسية.

وبحسب الاتفاق بين الحزبين، فإن الحزبين توصلا إلى تفاهمات ثنائية مبدئية، من خلالها سيحصل التجمع على المقعدين الثاني والخامس.

وسيخرج الحزبان من الاجتماع بدعوة العربية للتغيير من أجل الانضمام إليهما وإعادة تشكيل القائمة المشتركة؛ وفقا للمصادر المطلعة نفسها.

وفي سياق متصل، عقد قبل أيام اجتماع ثنائي آخر بين وفدي التجمع والجبهة، إذ وُصف بأنه إيجابي، وخصوصًا فيما يتعلق بالبرنامج السياسي للقائمة المشتركة والعلاقة بين مركباتها والعمل وفق مبدأ شراكة حقيقية.

وذكرت مصادر مطلعة، في وقت سابق، أن مركبات المشتركة تسعى إلى خوض الانتخابات ضمن قائمة ثلاثية لا تستثني أية مركب منها.

وجاء اجتماع اليوم، بعدما أكد نائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، في حديث سابق لـ"عرب 48" ان "المفاوضات بين التجمع والجبهة شهدت تقدما إيجابيا في القضايا السياسية، وجرى الاتفاق على استمرار التواصل بين التجمع والجبهة".

كما أكد رئيس الطاقم الانتخابي للجبهة، عادل عامر، في حديث سابق لـ"عرب 48"، أن "الأجواء بين الجبهة والتجمع إيجابية بشكل كبير، إذ جرى التحدث عن المواقف السياسية بشكل شفاف بين الطرفين، والأجواء تتجه بمنحى إيجابي".

ومما يذكر أن موعد تقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.