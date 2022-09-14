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فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ25

تاريخ النشر: 14/09/2022 - 08:46

فتح باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست الـ25
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تفتح لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ25 التي من المزمع أن تُجرى في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مقرها ظهر اليوم، الأربعاء، أمام الأحزاب السياسية في البلاد من أجل تقديم طلبات قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك منذ الساعة 13:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 17:00 مساء اليوم، وغدا منذ الساعة 16:00 ولغاية الساعة 22:00.

وبحسب المعلومات المتوفرة، طلب 55 حزبا استمارات تسجيل قوائمهم الانتخابية من مكاتب لجنة الانتخابات المركزية لغاية الآن، لكن لم يُعرف عدد القوائم التي ترغب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وقررت لجنة الانتخابات المركزية نشر آلاف من المراقبين وكذلك كاميرات لتوثيق عملية فرز الأصوات.

ومما يذكر أن 39 قائمة تنافست في الانتخابات الماضية اجتازت منها نسبة الحسم 13 قائمة فقط.

وصرحت مصادر مطلعة على التحركات الحزبية لـ"عرب 48" أن القائمة المشتركة ستقدم أوراق ترشحها بمركباتها الثلاثة (الجبهة الديمقراطية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير) وشارتها (و ض ع م)، مساء غد الخميس، كما ستقدم القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) أوراق قائمتها إلى لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ25 غدا.

بودكاست عرب 48

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#أحزاب سياسية
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