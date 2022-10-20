التجمع: المعلومات من لجنة الانتخابات حول رسائل تشويه لسامي أبو شحادة صادمة

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا حول "تطورات تحقيق لجنة الانتخابات بصدد المعلومات الأولية الواردة من تحقيق لجنة الانتخابات حول مصدر الرسائل التي أرسلتها جهة مجهولة الهوية لعشرات آلاف الناس بهدف تشويه صورة النائب سامي أبو شحادة، وعلاقة هذه الجهات بالجبهة والحزب الشيوعي".

وأكد التجمع الوطني الديمقراطي بأنه "ملتزم بمنافسة شريفة وحضارية، بهدف رفع نسبة التصويت في مجتمعنا العربي، إلا أن هذه الأساليب الرخيصة المتواصلة منذ ليلة تقديم القوائم واستمرارا بمحاولة الشطب السياسي ضد التجمع، إضافة إلى دعاية حرق الأصوات المغرضة التي لا تتناسب مع مطلب توقيع فائض الأصوات من قبل الجبهة، لأننا نريدها منافسة أخلاقية وحضارية خالية من أساليب الغدر والخداع ومحاولة التدخل بقرارات الناس بواسطة تلفيق الأكاذيب والإشاعات".

وختم التجمع بالقول إنه "على الرغم من ذلك، التجمع سيتخذ قرارته ضمن مؤسساته بهذا الموضوع بحكمة وروية، وسيعمل كل ما بوسعه من أجل رفع نسبة التصويت وإدخال كتلة برلمانية من 4 أعضاء للكنيست، إلى جانب استنفاد كل الإجراءات القانونية بموضوع الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذا التحريض والعمل غير الأخلاقي".