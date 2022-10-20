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التجمّع يستنكر إحراق لافتات حملته وتمزيقها ويدعو لحملة نزيهة لرفع نسبة التصويت

تاريخ النشر: 20/10/2022 - 12:12

التجمّع يستنكر إحراق لافتات حملته وتمزيقها ويدعو لحملة نزيهة لرفع نسبة التصويت
(تصوير إعلام التجمع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استنكر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ "التصرفات الصبيانية" التي أدت إلى إحراق وتمزيق لافتات للحملة الانتخابية لقائمة التجمّع في المفارق والمداخل المختلفة للبلدات العربية.

وأكد التجمّع على أن "مثل هذه التصرفات لن تزيد التجمّع إلا قوةً وإصرارًا نحو نجاح قائمته وعبورها نسبة الحسم، يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بهمة وكرم أهلنا وناسنا، وأن هذه التصرفات فقط تسيء لصورة مجتمعنا ولا تحترم المنافسة السياسية الحضارية".

وختم التجمع بالقول إنه "ندعو الجميع لنقاش سياسي حضاري يلتزم بأخلاق وقيّم مجتمعنا، والردّ في يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بالتصويت للتجمّع وإدخال أربعة نواب عرب إضافيين لتمثيل المشروع الوطني الديمقراطي وقائمة التجمّع برئاسة سامي أبو شحادة".

بودكاست عرب 48

#التجمع
#انتخابات الكنيست
#لافتات
#سامي أبو شحادة

التجمّع يستنكر إحراق لافتات حملته وتمزيقها ويدعو لحملة نزيهة لرفع نسبة التصويت

التجمّع يستنكر إحراق لافتات حملته وتمزيقها ويدعو لحملة نزيهة لرفع نسبة التصويت

التجمّع يستنكر إحراق لافتات حملته وتمزيقها ويدعو لحملة نزيهة لرفع نسبة التصويت

التجمّع يستنكر إحراق لافتات حملته وتمزيقها ويدعو لحملة نزيهة لرفع نسبة التصويت

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