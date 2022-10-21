  2. محليات
  3. سياسة

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

تاريخ النشر: 21/10/2022 - 06:13

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا
أم الفحم (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الأ يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهارا وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة إلى باردة ليلا.

السبت: تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماما. وتسود خلال النهار أجواء معتدلة ولطيفة على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيا في ساعات الليل والفجر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو خريفيا لطيفا في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلا إلى أبعد مدى. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى أبعد مدى مع نسمات هواء باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية.

الإثنين: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهارا. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون المعدل السنوي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر بنحو ثلاث درجات مئوية. ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق مع فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية على بعض المناطق.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#حالة الطقس في فلسطين

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حقوقي: الشرطة اعتدت على سليمان محاجنة من أم الفحم أمام زوجته وأطفاله
حقوقي: الشرطة اعتدت على سليمان محاجنة من أم الفحم أمام زوجته وأطفاله

2022-10-21

التجمع: المعلومات من لجنة الانتخابات حول رسائل تشويه لسامي أبو شحادة صادمة
التجمع: المعلومات من لجنة الانتخابات حول رسائل تشويه لسامي أبو شحادة صادمة

2022-10-20

عرعرة النقب: وفاة عز الدين أبو عرار متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار
عرعرة النقب: وفاة عز الدين أبو عرار متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

2022-10-20

الأكثر قراءة

إضراب بالضفة والقدس: مواجهات وعمليات إطلاق نار بنابلس وجنين

إضراب بالضفة والقدس: مواجهات وعمليات إطلاق نار بنابلس وجنين

2022-10-20
حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

2022-10-20
تحليلات إسرائيلية: استشهاد التميمي أبرز

تحليلات إسرائيلية: استشهاد التميمي أبرز "إخفاقات" أمنية ومخابراتية واسعة

2022-10-20
استشهاد فتى متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال برام الله

استشهاد فتى متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال برام الله

2022-10-20
رئيسة الوزراء البريطانيّة ليز تراس تستقيل من منصبها

رئيسة الوزراء البريطانيّة ليز تراس تستقيل من منصبها

2022-10-20