حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الأ يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية مع بقاء الأجواء الخريفية اللطيفة والمعتدلة نهارا وخاصة في المناطق الجبلية، والمائلة للبرودة إلى باردة ليلا.

السبت: تبقى الأجواء الخريفية هي المسيطرة تماما. وتسود خلال النهار أجواء معتدلة ولطيفة على أن تصبح الأجواء منعشة إلى باردة نسبيا في ساعات الليل والفجر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو خريفيا لطيفا في ساعات النهار ويكون الطقس معتدلا إلى أبعد مدى. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى أبعد مدى مع نسمات هواء باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية.

الإثنين: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية نموذجية نهارا. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق الداخلية والساحلية من البلاد. مع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تكون دون المعدل السنوي لشهر تشرين الأول/ أكتوبر بنحو ثلاث درجات مئوية. ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق مع فرصة سانحة لبعض الزخات المطرية على بعض المناطق.