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حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 16:12

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات
(إعلام التجمع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك المئات من الأهالي، في اليومين الماضيين، في اجتماعين شعبيّين حاشدين بمدينتي حيفا واللد، استمرارا للالتفاف الشعبي المتزايد حول قائمة التجمّع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، رفضًا لمحاولات إقصائه وشطبه، ودعمًا لإنجاحه وإدخال نوابه الأربعة إلى الكنيست.

وشارك في لقاء حيفا المرشّحان د. إمطانس شحادة ودعاء حوش طاطور، وتوّلى العرافة الأستاذ نزار زهرة. وشهد المهرجان مشاركة نسائية وشبابية لافتة.

وفي اللد التي انطلقت منها هبّة الكرامة، العام الماضي، التفّ أهلها حول ابنهم سامي أبو شحادة والتجمّع، عبر مشاركة المئات في المهرجان الشعبي الحاشد، تعبيرًا عن رفض محاولات الإقصاء التي تعرّض لها ابن المدينة التي هُمّش أبناؤها لعقود، ويرفضون الآن القضاء على صوتهم السياسي.

وشارك في المهرجان الحاشد المرشّحة دعاء حوش طاطور، والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي والباحث د. محمود محارب، والقيادي د. عامر الهزيّل من النقب، والأسير المحرّر مخلص برغال، وتولّى العرافة الناشط السياسي غسّان منيّر.

وأكد التجمع أنه "مستمر بدعم أهله ورفاقه وأصدقائه والغيورين على طرحه الوطني، والسياسي، والاجتماعي، والحضاري، وبهذه السواعد والهمم سنخرج من الانتخابات مرفوعي الرأس لتمثيل أبناء شعبنا من خلال العمل البرلماني وإيصال صوت الناس".

بودكاست عرب 48

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#حيفا
#اللد
#انتخابات
#سامي أبو شحادة

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

حيفا واللد: تصاعد قوة التجمع واجتماعات تتحوّل لمهرجانات

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