اجتماعات شعبية حاشدة للتجمع في كفر قرع وأم الفحم والطيبة

نظمت قائمة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعات شعبية حاشدة في منطقة المثلث وتحديدًا في كفر قرع وأم الفحم والطيبة.

وجاءت هذه الاجتماعات في ظل الدعم المتزايد وتعاظم قوة التجمع بشكل مستمر في جميع البلدات العربية، حيث يقترب التجمع بخطى ثابتة من اجتياز نسبة الحسم وإدخال 4 نواب للبرلمان يمثلون مشروعا واضحا وصوت الناس؛ حسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب إعلام التجمع.

وأضاف أن "هذه الاجتماعات تعبر عن نبض الشارع الذي يمنح ثقته لقائمة التجمع برئاسة سامي أبو شحادة ويريد إنجاح قائمة عربية ثالثة لتكون قوة سياسية للمجتمع العربي في الداخل".

وشدد على أن "الالتفاف الشعبي حول التجمع في المثلث والجليل والنقب والساحل، يؤكد حالة الجرف الواسعة لإدخال 4 نواب عن التجمع وزيادة التمثيل العربي نحو 12 عضو كنيست".