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التجمّع: احتجاز جثمان الأسير أبو حميد جريمة إضافية للإهمال الطبي

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 13:15

التجمّع: احتجاز جثمان الأسير أبو حميد جريمة إضافية للإهمال الطبي
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استنكر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، اليوم الأربعاء، الخطوات التعسفية والانتقامية التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، باحتجاز جثمان الأسير ناصر أبو حميد، ومنع تشييع جثمانه وتوديعه من قبل أهله وذويه، وهو ما يأتي استمرارًا للإهمال الطبي وعدم توفير علاج أساسي له في السجن بعدما كان مصابًا بالسرطان.

وأكد التجمّع في بيانه أن "هذه الخطوات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تعبر عن العقلية الانتقامية، فبالإضافة إلى ظروف السجن غير الإنسانية يتم احتجاز اليوم عشرات الجثامين للشهداء لتعذيب عوائل الشهداء وحرمانهم من الحق الإنساني الأساسي لدفن أولادهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير".

وختم التجمّع بالقول إن "ما ترتكبه إسرائيل منافٍ لكافة مواثيق حقوق الإنسان والقيّم الأخلاقية والإنسانية والديانات السماوية، وهذه السياسات الانتقامية لها أن تؤجج الشارع وتدفع نحو التصعيد الذي تقودنا إليه القيادات الإسرائيلية مع سبق الإصرار والترصد".

بودكاست عرب 48

#التجمع
#الأسير ناصر أبو حميد
#جثامين الأسرى
#الإهمال الطبي

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