دعوة للتصدي لمخطط محطة الطاقة في سهل كفر قاسم

قال المهندس عدنان عيسى إن "المخطط التي تنوي الحكومة إقراره في جلستها، يوم الأحد المقبل، بمثابة قنبلة موقوتة، بيئية وصحية ستنفجر في وجه كفر قاسم والمنطقة على الرغم من التقارير المهنية التي حذرت من خطورة هذا المشروع".

دعا المرشح لرئاسة بلدية كفر قاسم، المهندس عدنان عيسى، أهالي المدينة إلى التصدي لمخطط محطة الطاقة "كيسم" في سهل كفر قاسم، ومنع تنفيذه لما يسببه من أخطار جسيمة على الأهالي.

وتطرق عيسى إلى آخر التطورات بشأن مخطط إقامة محطة توليد الطاقة في سهل كفر قاسم، والتي من المخطط إقامتها بمحاذاة المدينة وعلى مقربة من التواجد السكاني ما يشكل خطرا حقيقيا على حياة السكان وأخطار بيئية عددة.

عدنان عيسى

وقال عيسى إن "هذا المخطط التي تنوي الحكومة إقراره في جلستها، يوم الأحد المقبل، بمثابة قنبلة موقوتة، بيئية وصحية ستنفجر في وجه كفر قاسم والمنطقة على الرغم من التقارير المهنية التي حذرت من خطورة هذا المشروع. وعليه، أدعو البلدية واللجنة والشعبية والأهالي للتصدي لهذا المخطط بكل الوسائل المهنية والشعبية والقضائية حفاظًا على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا".

وأوضح أنه كمهندس خبير في شركة المياه في مدينة ريشون ليتسيون يرى أن هذا المشروع له تأثيرسلبي كبير على موارد المياه الصالحة للشرب، والتي من الممكن أن تؤدي لكارثة في المنطقة وتشكل خطرا على حياة المواطنين.

وختم عيسى بأنه سيتوجه للجهات المختصة في وزارتي الطاقة والصحة، ومطالبة البلدية بعقد جلسة طارئة تشمل كافة أطياف كفر قاسم، وذلك من أجل التجنيد لمواجهة هذا المخطط الخطير بشتى الوسائل.