التجمع: مسيرة الأعلام الاستفزازية تهدف إلى إشعال المنطقة

التجمّع: على الرغم من كل هذه الانتهاكات والتضييقات والاعتداءات، ستبقى القدس عاصمة شعبنا الأبدية، وسيزول هذا الاحتلال وكل ممارساته، مهما ازداد بطش المستوطنين واستفزازهم وعدائيتهم لكل ما هو عربي وفلسطيني.

عمم التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا، صباح اليوم الخميس، يدين فيه مسيرة المستوطنين و"احتفالهم" بالاحتلال، كونها تنم عن العقلية العنصريّة والفاشية لهؤلاء الذين وبعد 56 عامًا من احتلال القدس لا زالوا يرون حاجة لإثبات وجودهم والاحتفال بالاحتلال، وهو ما يؤكد معرفتهم جيدًا بأن القدس وسلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة عربية وستبقى كذلك، مهما هتفوا واحتفلوا ونظموا مسيرات عنصرية وفاشية كهذه.

واعتبر التجمّع قرار الوزير بن غفير وحكومته المتطرفة بتوسيع مسار هذه المسيرة ليمر في الأحياء العربية والبلدة القديمة هو محاولة أخرى لفرض حرب وجر المنطقة إلى تصعيد خطير لدوافع سياسية لبن غفير ونتنياهو وحكومتهما المتأرجحة، وتأكيدًا على مضيهم في اعتداءاتهم على أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكد التجمّع أنه على الرغم من كل هذه الانتهاكات والتضييقات والاعتداءات، ستبقى القدس عاصمة شعبنا الأبدية، وسيزول هذا الاحتلال وكل ممارساته، مهما ازداد بطش المستوطنين واستفزازهم وعدائيتهم لكل ما هو عربي وفلسطيني.