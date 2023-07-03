التجمّع: جنين عصيّة على الكسر رغم جرائم الاحتلال ودمويته

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، فجر اليوم الإثنين، أدان فيه "الحملة الدموية التي يقودها الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، والتي تشمل استهداف جوي وقصف بالطائرات لبيوت الفلسطينيين والأهالي في جنين، والتي أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى حتى الآن، في محاولة لكسر شوكة جنين ومخيمها وما يشكلوه من حالة مقاومة وصمود في وجه الاحتلال وجرائمه اليومية والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف التجمع أن "هذه الحملة الدموية التي تقودها حكومة نتنياهو - بن غفير على جنين هي دليل دامغ على دموية هؤلاء الذين يستمرون في ارتكاب الجرائم والتصعيد الخطير الذي يقودونه في المنطقة، وهو ما يأتي تلبية لرغبات بن غفير الدموية لإرضاء جمهوره بالمزيد من الدم الفلسطيني والجرائم بحقه، وبمحاولة من نتنياهو للخروج من أزمته السياسية وتراجع شعبيته في ظل محاولات الانقلاب القضائي في البلاد على حساب المزيد من التصعيد والجرائم وإراقة الدم الفلسطيني".

وختم التجمّع بيانه بالقول إن "جنين عصيّة الكسر رغم جرائم الاحتلال ووحشيته وعنجهيته، وهذا ما أكده التاريخ وسيؤكده الحاضر بالتأكيد، ورغم المجزرة الإسرائيلية المستمرة بحق جنين وأهلنا في الضفة الغربية، وسيكون فشل ذريع لهذه (الحملة العسكرية) بمقاومة الأهالي وصمودهم في ظل محاولات ارتكاب مجزرة بحق الأهالي في جنين".