المتابعة تدين "العدوان الإجرامي المتكرر على مخيم جنين" وتدعو لوقفات شعبية

دعت المتابعة إلى "حراك شعبي ووقفات مساندة لجنين وشعبنا الفلسطيني في سائر أنحاء الضفة والقدس المحتلة، وقطاع غزة الذي يئن تحت الحصار".

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، "مجازر جيش الاحتلال في جنين ومخيمها، منذ فجر اليوم الإثنين"، وقالت إنها "استمرار لمجازر الاحتلال في سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وبموازاتها جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية، التي ترتكب بحماية جيش الاحتلال"، ودعت الجماهير العربية لتنظيم "وقفات كفاحية مساندة لأبناء شعبنا".

وقالت المتابعة، "إن هذه المجازر هي عقلية الاحتلال والمؤسسة الحاكمة، ولم تتوقف على مدى عشرات السنين، إلا أنها تشهد تصعيدا خطيرا على كافة الصعد، ومعها جرائم المستوطنين، الذين ما كانوا سيتجرؤون بهذا الإرهاب لولا مساندة حكومتهم وجيشهم".

كما أدانت المتابعة "الصمت الدولي إزاء التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا بما في ذلك استعمال القصف الجوي لمناطق مأهولة بالسكان، بشكل محرّم دوليا، غير مبرر إلا بجبن الاحتلال وجيشه". وأكدت أن "حكومة الاحتلال تصعد جرائمها مستغلة سكوت العالم على جرائمها ضد شعبنا، وضد الإنسانية".

وختمت المتابعة بدعوة "جماهير شعبنا إلى حراك شعبي ووقفات مساندة لجنين وشعبنا الفلسطيني في سائر أنحاء الضفة والقدس المحتلة، وقطاع غزة الذي يئن تحت الحصار".