انتخابات محلية: توقيع اتفاق تحالف "أهل العزم" في رهط

وُقّعت اتفاقية تفاهم بين قوائم الإصلاح والتغيير برئاسة د. عامر الهزيل، والهدى والسلام برئاسة يوسف أبو جعفر، والأخوة والمساواة برئاسة طلال القريناوي، والنهضة والإخلاص برئاسة هاشم أبو زايد، والوحدة برئاسة رائد العبرة، وتحالف بلدنا برئاسة حسن النصاصرة.

وقّع قادة قوائم الإصلاح والتغيير الديمقراطية، والهدى والسلام، والأخوة والمساواة، والقوائم الأخرى في التحالف الجديد "أهل العزم" في مدينة رهط، كُبرى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اتفاقية تفاهم لخوض انتخابات بلدية رهط المزمع إجراؤها مع سائر الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد، يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وصرّح التحالف، بعد التوقيع على الاتفاقية في قاعة النخيل برهط، مساء أمس السبت، أنه "يشرفنا أن نعلن عن التوقيع المشترك لاتفاقية التفاهم بين قوائم الإصلاح والتغيير برئاسة الدكتور عامر الهزيل، والهدى والسلام برئاسة السّيد يوسف أبو جعفر، والأخوة والمساواة برئاسة السّيد طلال القريناوي. وأيضًا مع باقي القوائم في الائتلاف البلدي القادم، النهضة والإخلاص برئاسة السّيد هاشم أبو زايد، والوحدة برئاسة السّيد رائد العبرة، وتحالف بلدنا برئاسة السّيد حسن النصاصرة. هذا الاتفاق يمثل رمزا لوحدة الغاية والتزامنا الثابت بتحقيق الرخاء والأمن لجميع سكان مدينتنا الحبيبة، رهط".

وأضاف أنه "من خلال هذا الاتفاق، نؤكد على رؤيتنا المشتركة لمدينة رهط مزدهرة وحديثة، تتصدر في تقدم التكنولوجيا والاقتصاد. نرغب في بناء مدينة يدفعها تماسك المجتمع والأخوة، مدينة يكتنفها السلام والحب".

ودعا التحالف "جميع المرشحين وأطياف المجتمع الرهطاوي للانضمام إلى هذا التفاهم السلمي والمنطقي. هدفنا هو وضع رهط في مقدمة التفكير والتطور، ولا نبحث عن مصالح حزبية أو عائلية ونقولها بقوة، قلوبنا مفتوحة للجميع".

وختم التحالف بالقول إن "اتفاقيتنا خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا. دعونا نعمل معًا لتحقيق هذا الرؤية، من أجل رهط ولأجل جميع ساكنيها".

ووقع على الاتفاقية كل من رئيس قائمة الإصلاح والتغيير الديمقراطية، د. عامر الهزيل، ورئيس قائمة الهدى والسلام، يوسف أبو جعفر، ورئيس قائمة الأخوة والمساواة، طلال القريناوي، ورئيس قائمة النهضة والإخلاص، هاشم أبو زايد، ورئيس قائمة الوحدة، رائد العبرة، ورئيس قائمة تحالف بلدنا، حسن النصاصرة.