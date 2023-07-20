الهيئة الوطنية في غزة لدعم فلسطينيي الداخل تدعم لجنة المتابعة أمام محاولات حظرها

أكدت الهيئة الوطنية في غزة لدعم فلسطينيي الداخل "إننا ندرك بأن الهدف من ذلك يكمن في فصل القيادة عن الشعب والمجتمع وتقويض وإضعاف المؤسسة التمثيلية لشعبنا بالداخل".

أعربت الهيئة الوطنية في غزة لدعم فلسطينيي الداخل (أراضي 48) عن دعمها للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد أمام محاولات حظرها.

وتلقى رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، رسالة دعم وإسناد من الهيئة الوطنية في قطاع غزة، لدعم وإسناد فلسطيني الداخل، أكدت الهيئة فيها على دعمها ومساندتها للجنة المتابعة في "مواجهة محاولات السلطة الإسرائيلية الحاكمة حظر لجنة المتابعة".

وجاء في رسالة الهيئة، "تحية الوطن وشرف الانتماء لفلسطين الأرض والشعب والقضية، نحييكم ونشد على أياديكم في جهودكم الوطنية بقيادة المجتمع الفلسطيني في الداخل في مواجهة هجمة الاحتلال وحكومته الفاشية والعنصرية. إننا إذ نحي اللجنة على دورها فإننا نستنكر بأشد العبارات محاولات حظرها".

وأضافت "إننا ندرك بأن الهدف من ذلك يكمن في فصل القيادة عن الشعب والمجتمع وتقويض وإضعاف المؤسسة التمثيلية لشعبنا بالداخل. إن جهود اللجنة في مواجهة الجريمة وبالنضال ضد إجراءات وقوانين الاحتلال مثل قرار حظر العلم الفلسطيني وسحب الجنسية والمواطنة ونشر الجريمة، والدفاع عن أسرى ومناضلي هبة الكرامة هي جهود مقدرة ومثمنة. كما أن جهودكم بإسناد شعبنا في القدس وغزة وجنين، هي في غاية الأهمية وهي جهود وطنية وكفاحية ومبدئية رائعة".

وختمت الهيئة الوطنية في غزة لدعم فلسطينيي الداخل بالقول "إننا نقف إلى جانبكم بنضالكم المشروع من أجل المساواة وضمان حقوق شعبنا الفردية والقومية وفي المقدمة منها حقه في تقرير المصير والعودة. إننا واثقون بأن هذه المحاولة الرامية لحظر لجنة المتابعة العربية العليا بأنها ستزيدكم قوة ووحدة وصلابة. وإن هذه المحاولات لن تنجح في ثنيكم وثني شعبنا على الاستمرار في النضال ضد المشروع الاستعماري الصهيوني".