رئيس اللجنة القطرية يقرر عدم الترشح لرئاسة مجلس عارة عرعرة

قال رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، إن "الحاجة للراحة لا تعني عدم خدمة مجتمعنا وشعبنا، على العكس سأكون في كل مكان يخدم ويقدم مجتمعنا ومصلحة أبناء شعبنا".

أعلن رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، عن عدم خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس عارة عرعرة المحلي، وذلك بعد توليه مهام رئاسة المجلس لمدة 10 سنوات.

وشغل يونس منصب رئاسة اللجنة القطرية لرؤساء منذ السلطات المحلية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018، وحتى يومنا هذا بالتوازي مع رئاسة مجلس عارة عرعرة المحلي.

وجاء إعلان يونس عن عدم خوض الانتخابات المحلية تزامنا مع تسجيل القوائم المرشحة للانتخابات، أمس واليوم الخميس، إذ يغلق باب تسليم قوائم العضوية والرئاسة الساعة التاسعة مساء اليوم.

وقال رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي، المحامي مضر يونس لـ"عرب48" إنه "بعد 10 سنوات من العمل المتواصل في مجلس عارة عرعرة وخدمة أبناء شعبي وبلدي، قررت عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بسبب حاجتي لراحة نوعًا ما بعد العمل المتواصل في المجلس المحلي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".

وأضاف يونس أن "الحاجة للراحة لا تعني عدم خدمة مجتمعنا وشعبنا، على العكس سأكون في كل مكان يخدم ويقدم مجتمعنا ومصلحة أبناء شعبنا".