حورة: تشييع جثمان سامر الطلالقة الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال في غزة

قال حابس العطاونة رئيس المجلس المحلي في حورة لـ"عرب 48" إنه "لا تفاصيل كثيرة حول ما حصل، ولكن نعلم أن الجيش يقتل كل ما يتحرك هناك لذلك تم قتل المخطوفين بينهم ابننا سامر"

شيع المئات من أهالي بلدة حورة والنقب، جثمان الشاب سامر الطلالقة الذي قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يوم أمس الجمعة.

وانطلقت الجنازة من بيت الضحية في حورة، نحو مقبرة السقاطي لصلاة الجنازة عليه وإلى مواراة ثراه الأخير.

وقال عامر الطلالقة قريب المرحوم لـ"عرب 48" إنه "كان بصيصا من الأمل عندنا، ولكننا نؤمن بقضاء الله وقدره، الخبر نزل علينا كالصاعقة، نحن لا نتهم أحدا بموته، هذا قضائه".

وقال رئيس المجلس المحلي في حور، حابس العطاونة، لـ"عرب 48" إنه "لا تفاصيل كثيرة حول ما حصل، ولكن نعلم أن الجيش يقتل كل ما يتحرك هناك لذلك تم قتل المخطوفين بينهم ابننا سامر"

وتابع أنه "كان هناك بصيص أمل وخاصة أن العائلة تلقت إشارات على أنه على قيد الحياة وهو بالأسر، من خلال صور وفيديوهات نشرت، إضافة إلى ذلك جزء من العمال التايلانديين الذين تم اختطافهم أكدوا أن سامر كان معهم وهو على قيد الحياة، وكان يترجم لهم العربية والعبرية لمن أراد المساعدة".

وعن سامر قال إنه "كان إنسانا مثابرا يعمل مع والده في غلاف غزة، كان يستعد للزواج وجهز بيتا له من أجل الاستقرار، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض عليه".