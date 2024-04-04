تجمع حيفا يتفق مع رئيس البلدية على إدخال أعضاء مهنيين لأهم اللجان

عضو البلدية، شربل دكور: "لقد دخلنا البلديّة حتى نعمل ولقد دقّت ساعة العمل. لقد وعدنا أهلنا الأحباب في حيفا أن نعمل في طريقة عمل جديدة ومختلفة تستنفذ الإمكانيات الكبيرة في التمثيل البلدي. ما حققناه اليوم هو بداية لمرحلة جديدة".

توصل التجمّع في مدينة حيفا لاتفاق مع رئيس البلدية المنتخب، يونا ياهف، على إدخال أعضاء مهنيين لأهم اللجان البلدية.

ووفقا للتجمع، اليوم الخميس، "نجحت كتلة تجمّع حيفا في البلديّة، في ضمان عضوية الأستاذ المربّي شربل دكور في أهمّ اللجان البلديّة: لجنة التربية والتعليم، ولجنة التخطيط والبناء، ولجنة الثقافة، ولجنة الرياضة، ولجنة المناقصات، ولجنة دعم الأطر والجمعيات الأهلية، ولجنة المواصلات وبيت الكرمة، وقائم بأعمال رئيس لجنة المراقبة، وهي إحدى أهم اللجان البلدية التي تراقب عمل البلدية وسياساتها".

وأوضح أنه "تشكيل لجنتين جديدتين للتعليم العربي وسدّ الفجوات برئاسة شربل دكور"، إذ "توصّل تجمّع حيفا إلى اتفاق مع رئيس البلدية، يونا ياهف، في العمل معًا من أجل مكافحة الخطاب العنصري في المدينة. وكذلك اتفق تجمّع حيفا مع رئيس البلديّة على تشكيل لجنتين جديدتين برئاسة الأستاذ شربل دكور وهي: لجنة جديدة خاصة للتربية والتعليم العربي المنهجي واللا المنهجي، ولجنة جديدة خاصّة للمساواة وتقليص الفجوات".

وأضاف تجمع حيفا أن "أعضاء المجلس المهني الاستشاري ممثلو جمهور في أهمّ لجان البلديّة. كما اتفق تجمّع حيفا مع رئيس البلدية، يونا ياهف، على إدخال أعضاء من قيادة القائمة والمجلس المهني الاستشاري المرافق لها في أهمّ اللجان البلدية بحسب تخصصاتهم المهنية: الفنان القدير يوسف أبو وردة عضو في لجنة الثقافة، د. روبير إسحاق في لجنة المواصلات، والمختص في حلّ النزاعات معاذ عودة في لجنة مكافحة العنف، والمختص في مكافحة الإدمان إيهاب خطيب في لجنة مكافحة المخدرات، والطبيب د. سرور عبود في لجنة الصحة، ود. نسرين شحادة عضوة في لجنة التسميات، والمحامي أدهم عودة عضو في لجنة الشباب وفي لجنة الرياضة. كما تمّ تعيين مدرّب كرة قدم لؤي حيدر من الكبابير في الشركة البلدية إيتوس المسؤولة على البرامج الثقافية والرياضة".

وصرّح عضو البلدية، شربل دكور: "لقد دخلنا البلديّة حتى نعمل ولقد دقّت ساعة العمل. لقد وعدنا أهلنا الأحباب في حيفا أن نعمل في طريقة عمل جديدة ومختلفة تستنفذ الإمكانيات الكبيرة في التمثيل البلدي. ما حققناه اليوم هو بداية لمرحلة جديدة من العمل البلدي العربي في حيفا أهمّ ما يميّزها هو العمل الجماعي والمهني والمتكامل والمدروس. سنعمل بكل جهدنا في المجلس البلدي واللجان ومن خلال الجهاز البلدي، ونكرّس خبراتنا ومعرفتنا لطرح قضايانا وتحقيق مطالبنا".

وشدّد دكور على أن "هذا التمثيل النوعي الكبير في لجان البلديّة تمّ تحقيقه برأس مرفوع".

وأكّد سكرتير تجمّع حيفا، نزار زهرة، على "الإصرار بمواصلة المطالبة بتعيين نائب عربي لرئيس بلديّة حيفا ورفض كل أشكال الإقصاء السياسي ونزع الشرعية عن ممثلي الجمهور العربي، الذي سبق وحذّرنا منه. نمدّ أيدينا للتعاون مع أعضاء البلديّة وممثلي الجمهور العربي وكل من يسعى لتحقيق العدل والمساواة في هذه المدينة".