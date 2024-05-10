التجمع: نرحب بقرار الجمعية العامة منح فلسطين عضوية كاملة

دعا التجمع إلى "محاكمة إسرائيل دوليا على الجرائم المرتكبة تجاه أبناء شعبنا، خصوصا المجزرة المتواصلة في قطاع غزة".

رحب التجمع الوطني الديمقراطي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صلاحيات عضو كاملة في الأمم المتحدة، واعتبره نصرا للقضية الفلسطينية وعدالة قضيتها في الساحة الدولية، ودليل على أن أكاذيب الاستعمار الإسرائيلي ومن يدعمه طوال 8 عقود ما عادت تنطلي على الدول؛ حسبما جاء في بيان له.

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وأضاف أن "القضية الفلسطينية لا تزال ذات ثقل دولي مهم وبوصلة أخلاقية للكثير من دول العالم، رغم محاولات تجاوزها وتجاهلها من قبل مطبعين أو من الإدارات الأميركية المتعاقبة".

وأكد التجمع على "وجوب استثمار هذا القرار المهم من خلال الدفع إلى الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار إسرائيل نظام فصل عنصري ’أبارتهايد’ يتوجب إنهاءه".

ودعا إلى "محاكمة إسرائيل دوليا على الجرائم المرتكبة تجاه أبناء شعبنا، خصوصا المجزرة المتواصلة في قطاع غزة".

وشدد التجمع على "ضرورة العمل بكافة الطرق اللازمة لإنهاء العدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل ووقف الإبادة التي يرتكبها الاحتلال".