حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة على حالها، اليوم الأحد، وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة على حالها، اليوم الأحد، وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

ويسود جو مشمس إلى غائم جزئيا ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل. ويسود جو غائم جزئيا إلى غائم نهارا ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة.

الثلاثاء: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاث درجات مئوية. ويسود جو غائم جزئيا نهارا، وليلا وفجرا يصبح الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية وكذلك في مناطق الوديان والمناطق السهلية المفتوحة.