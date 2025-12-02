اجتماع بين قيادات التجمع والعربية للتغيير والاتفاق على مواصلة الجهود لإقامة المشتركة

اتفق الحزبان على "ضرورة استمرار الاجتماعات المباشرة بينهما، وتوسيعهما لتشمل باقي الأحزاب، في إطار العمل على إعادة بناء القائمة المشتركة بما يخدم المصلحة العامة لجماهيرنا العربية".

من الاجتماع بين قيادات التجمع والعربية للتغيير، مساء الثلاثاء

عقد مساء الثلاثاء اجتماع بين قيادات التجمع الوطني الديمقراطي والعربية للتغيير في مقر الأخيرة بمدينة الطيبة، وهو اللقاء الأول بين الجانبين منذ الانتخابات الأخيرة.

وقد جرى الاجتماع بأجواء إيجابية، وعكس حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك واستعادة مسار الوحدة.

وأكد الحزبان خلال الجلسة "اتفاقهما على مواصلة الجهود من أجل إقامة القائمة المشتركة بين الأحزاب الأربعة على أساس برنامج سياسي، باعتبارها الخيار الأفضل لإسقاط حكومة ومشروع اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، واستجابة واضحة لمطلب جماهيرنا العربية، وتجسيدا لمبدأ الوحدة الوطنية وتمثيل قضايا شعبنا الوطنية والمدنية".

وتوقف المجتمعون عند تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، مؤكدين أن "انتشار السلاح يتم بتواطؤ خطير من جانب الشرطة والحكومة الإسرائيلية، ما يستدعي موقفا مشتركا أكثر صرامة لمواجهة هذه الآفة".

كما ندد الجانبان باستمرار العدوان على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إذ استشهد وأصيب خلاله أكثر من ألف فلسطيني من أبناء القطاع، بينهم عشرات الأطفال. وشدد الطرفان على أن "حكومة إسرائيل تواصل دعم وحماية جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي التي تتصاعد في عدد من المناطق".

