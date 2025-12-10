التجمع يرد على منصور عباس: الشارع سيعاقب من يفشل مساعي القائمة المشتركة

قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن الشارع العربي سيحاسب من يفشل مشروع القائمة المشتركة، منتقدًا تصريحات النائب منصور عباس ضد سامي أبو شحادة، ومؤكدًا التزامه بالوحدة على أساس سياسي يعكس الإرادة الشعبية.

ردّ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، على تصريحات النائب منصور عباس، مؤكدًا أن الشارع العربي "سيحاسب كل من يعرقل مشروع القائمة المشتركة" في الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان التجمع أن "الشارع يتطلع إلى توحيد الجهود وتمثيل سياسي قوي يعكس إرادته الحقيقية. كل طرف لا يتحمّل مسؤوليته الوطنية في إنجاح مسار القائمة المشتركة يعرض نفسه لغضب الناس، الذين سيحاسبون في صناديق الاقتراع كل من يعرقل مشروع الوحدة".

وأكد التجمع موقفه ودعوته لـ"بناء قائمة مشتركة حقيقية على أساس سياسيّ، بما يضمن توحيد الجهود ورفع نسبة التصويت".

استنكر التجمّع ما صدر من تصريحات على لسان النائب منصور عباس والذي يتهم فيه سامي أبو شحادة بنيته حرق الأصوات، مؤكدًا أن "التجمع يحظى بدعم جماهيري يتوسع باستمرار كما يتصرف بمسؤولية عالية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا، ومحاولات تشويه التجمّع وسامي أبو شحادة هو نهج مستمر بوسائل عدة سنتصدى لها بالمزيد من العمل والحضور السياسي والجماهيري والسعي لبناء وحدة سياسية حقيقية وليس المزيد من التفكيك والهجوم والاتهامات كما يتصرف البعض".