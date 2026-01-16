التجمع: منصور عباس يصر على تحريف الحقائق وضرب جهود الوحدة

التجمع: "من منطلق المسؤولية الوطنية ندعو منصور عباس للتوقّف عن تكرار الأكاذيب والتخوين، وبدلًا من ذلك، تغليب مصلحة شعبنا على مصلحة بينيت وليبرمان ومصلحته الشخصية".

قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان اليوم، الجمعة، إنه "في أحلك الظروف التي يمر بها مجتمعنا، وفي ظل حاجتنا الماسة لرص الصفوف، يطل علينا منصور عباس في كل مرة من جديد بتصريحات تهدف إلى ضرب جهود الوحدة، مواصلا تحريف الحقائق إرضاء لشركائه بينيت وليبرمان. وها هو يطل علينا أمس (الخميس) بخطاب مؤسف ومخزٍ سياسيا وأخلاقيا، يتهجم فيه على شخص د. عزمي بشارة، الملاحق إسرائيليا، بدل أن يعلق على جوهر الحديث وهو قائمة واحدة لجميع الأحزاب العربية".

ولفت إلى أن "د. بشارة قدم تحليله الشخصي كمفكر سياسي ومتابع دقيق للشأن العام، في مقابلة إعلامية ناقشت قضايا عديدة، وشدد على أن الأفضل هو تشكيل قائمة مشتركة واحدة قد تحصل على 15 مقعدا، وعبر عما يعتقده الكثيرون حتى من أبناء الحركة الإسلامية نفسها، بغرابة وجود إسلاميين وعرب بشراكة مع اليمين الفاشي والديني، في حين تفاخر منصور بذلك ليل نهار، وبأنه سعى لأن يكون جزءا من ائتلاف نتنياهو سابقا، فضلا عن جلوسه مع دروكمان-حاخام الصهيونية الدينية".

وتساءل التجمع "لماذا يواصل عباس الكذب على الناس بشأن حل ’حكومة التغيير’؟ وهو يعلم كما الجميع أن من أسقط حكومة بينيت – لبيد، هم أعضاء من الحكومة نفسها. ولماذا لا يصارح منصور الناس بأن دخوله الائتلاف كان دافعا كبيرا للتصويت لبن غفير في الشارع الإسرائيلي لاحقا؟ وكيف يجاهر حزب عربي بنيته دخول الائتلاف الحكومي القادم، رغم تصريحات الأحزاب الصهيونية المختلفة بأنها لا تريده معها، ورغم انحياز جميعها لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة؟".

وأضاف "نتوخّى من صديق دروكمان وضيف نتنياهو في بيته الخاص، والطامح للشراكة مع ليبرمان، وغادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الاستيطان بينيت، أن يتواضع قليلًا عندما يتحدّث عن قامة الدكتور بشارة الذي ناضل على مدار عقود ودفع أثمانًا باهظة، وساهم طيلة عمره من أجل قضايا شعبه بإنتاجه الفكري والمؤسساتي، وسابقًا في دوره السياسي، وهو بالتأكيد لا ينتظر شهادة من أمثال منصور عباس".

وأوضح التجمع "بالرغم من خلافنا العميق مع منصور عباس، لم ولن ننزلق إلى هذه المستويات المتدنّية التي يحاول جرّنا إليها ليثبت للأحزاب الصهيونية أنه شريك ’صالح’ من خلال مهاجمة الحركة الوطنية والتجمّع والدكتور عزمي بشارة، وكيل اتهامات رخيصة وكاذبة في اللغة العبرية، لإرضاء حلفائه العنصريّين الذين يحرضون ليل نهار على الأحزاب العربيّة".

وختم بيانه بالقول "من منطلق المسؤولية الوطنية ندعو منصور عباس للتوقّف عن تكرار الأكاذيب والتخوين، وبدلًا من ذلك، تغليب مصلحة شعبنا على مصلحة بينيت وليبرمان ومصلحته الشخصية. نحن بحاجة إلى موقف وطني مسؤول يواجه اليمين الفاشي والديني في معركة مجتمعنا ضد سياسات القمع والعنصرية والتهجير والعنف والإبادة، كما ندعو بوضوح لقائمة مشتركة، فهل يريدها منصور أيضًا؟".