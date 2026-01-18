نقل مقر القُطرية والمُتابعة من الناصرة إلى سخنين يثير جدلًا... ما الأسباب؟

أُعلن مؤخرًا عن نقل مقر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، الذي يُعدّ المقر الرئيسي للجنة المتابعة العليا، من مدينة الناصرة إلى سخنين، على خلفية أزمة مالية متراكمة، ما أثار جدلًا في صفوف القيادات العربية في ظل ظروف سياسية واجتماعية حرجة.

من اجتماع المتابعة في رهط، 7 كانون الثاني 2026 (عرب 48)

بعد أكثر من عقدين من قيادة المشهد السياسي للفلسطينيين في أراضي 48، انطلاقًا من المدينة الأكبر ذات الرمزية التاريخية، مدينة الناصرة، طُويت هذه المرحلة مؤخرًا، عقب نقل مقر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، الذي يُعدّ المقر الرئيسي للجنة المتابعة العليا، إلى مدينة سخنين في الجليل الأسفل، شمالي البلاد.

وجاءت خطوة نقل المقر على خلفية تراكم ديون تُقدَّر بمئات آلاف الشواكل، نتيجة عدم دفع إيجار المقر، والرواتب، والضرائب، إضافة إلى فواتير المياه والكهرباء.

وأثار نقل المقر، وهو ذاته المقر الرئيسي للجنة المتابعة العليا، حالةً من الجدل بين قيادات لجنة المتابعة، وذلك في وقت يمر فيه المجتمع العربي بمرحلة حرجة في ظل استفحال آفة العنف والجريمة، وتصاعد السياسات والهجمات العنصرية من قِبل السلطات الإسرائيلية.

مازن غنايم

العجز المالي

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، لـ"عرب 48" إن "قرار نقل المقر اتُّخذ خلال اجتماع المجلس العام بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، بعد المصادقة على الخروج من المكاتب لأكثر من سبب، أبرزها العجز المالي الكبير الذي تعاني منه اللجنة القطرية منذ سنوات، وبطبيعة الحال لم يكن هذا القرار موجَّهًا ضد أي مدينة أو جهة بعينها".

وأضاف غنايم أنه "جرى التفاهم سابقًا مع رئيس لجنة المتابعة السابق، محمد بركة، على تأجيل تنفيذ القرار حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ثم تم الاتفاق لاحقًا على موعد نهائي في مطلع عام 2026".

وبيّن أن "العجز المالي الإجمالي المتراكم يُقدَّر بنحو مليون و700 ألف شيكل، ويشمل الإيجار، والضرائب، والكهرباء، والمياه، والتأمين الوطني، وذلك على الرغم من قيام اللجنة بسداد مبالغ طائلة في السابق".

وأشار رئيس اللجنة القطرية إلى أن "هذا الوضع غير مقبول، ولا يجوز أن تصل إليه هيئة جامعة بهذا الحجم والمكانة. ولتفادي زيادة الديون، قمنا بنقل مكاتب اللجنة القطرية إلى مدينة سخنين، ضمن مبانٍ تابعة للبلدية، بحيث لا تتحمّل اللجنة أي تكاليف مالية".

محمد بركة

وحول مسألة تراكم الديون، قال إن "المسؤولين عن هذا العجز لم يعودوا موجودين اليوم في اللجنة القطرية، وهذه الحقيقة كافية للإجابة عن التساؤلات المطروحة".

ووجّه غنايم رسالة إلى لجنة المتابعة، مشيرًا إلى أن "مؤسسات سخنين والمجتمع العربي مفتوحة أمامهم لعقد أي اجتماع أو نشاط، سواء للجنة المتابعة، أو للجنة القطرية، أو للجنة متابعة قضايا التعليم".

مسؤولية اللجنة القطرية

من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة السابق، محمد بركة، لـ"عرب 48" إن "توفير مقر للجنة المتابعة واللجنة القطرية، ودفع التكاليف المتعلقة بالمقر، هي مسؤولية اللجنة القطرية ورؤساء السلطات المحلية، وهذا النهج معمول به منذ تأسيس لجنة المتابعة".

جمال زحالقة

وأضاف بركة أن "الفعاليات الجماهيرية والمظاهرات تقع على عاتق لجنة المتابعة، بما يشمل جميع مركباتها الحزبية".

دون تنسيق

من جهته، رفض رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، التعقيب بشكل موسّع على خطوة نقل المقر، مكتفيًا بالقول لـ"عرب 48": "ما إن تسلمت رئاسة اللجنة حتى نُقل المقر، وذلك من دون تنسيق كاف".