التجمع: شعبنا قال كلمته في سخنين وفي الإضراب... ولا عودة إلى الوراء

التجمع: "مجتمعنا قادر على الفعل الجماعي، وعلى تحويل الألم إلى قوة، والاحتجاج إلى مسار نضالي مؤثر، حين تتوفر الوحدة والقيادة والمسؤولية والإرادة المجتمعية".

حيا التجمع الوطني الديمقراطي الجماهير التي شاركت بالآلاف المؤلفة في مظاهرة سخنين القطرية، وقال إن "هذا الحضور الشعبي الواسع الذي عبر بوضوح عن عمق الغضب، وعن الإرادة الجماعية في مواجهة شلال الدم المتواصل وآفة القتل والجريمة التي تنهش مجتمعنا. كما نحيي جماهير شعبنا في بلداتنا العربية كافة على الإضراب الناجح الذي شهدته اليوم، والذي تجلى بإغلاق تام في مدننا وقرانا، تعبيرا عن غضب حقيقي ووعي جماعي، واستعداد واضح للانتقال إلى نضال شعبي منظم في مواجهة هذا الواقع الخطير".

وأضاف أن "هذا الإضراب وما رافقه من التزام شعبي واسع وهذه المشاركة المهيبة في سخنين من مختلف بلدات ومناطق مجتمعنا العربي، يؤكد أن مجتمعنا قادر على الفعل الجماعي، وعلى تحويل الألم إلى قوة، والاحتجاج إلى مسار نضالي مؤثر، حين تتوفر الوحدة والقيادة والمسؤولية والإرادة المجتمعية".

وأكد التجمع، أن "المؤسسة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن استفحال الجريمة، من خلال سياساتها القائمة على الإهمال المتعمد، والتقاعس بل والتواطؤ مع عصابات الإجرام، بما يجعل معركتنا ضد الجريمة معركة سياسية بامتياز، وليست مسألة أمنية أو شرطية فقط".

ويرى أن "ما انطلق من وجع الناس في الشارع في سخنين قبل أيام، ومن الالتفاف الشعبي في الإضراب ومظاهرة سخنين، يجب أن يتحول إلى فعل سياسي منظم على الأرض، عبر وحدة حقيقية بين جميع القوى والهيئات القيادية والناس في الشارع، تترجم هذا الحراك إلى برنامج نضالي مستمر ومتصاعد يفرض التغيير على الأرض وفي الميدان".

وأنهى التجمع بيانه بالقول، إن "معركتنا هي معركة على حقنا في الحياة، وعلى مستقبل مجتمعنا، ولن تحسم إلا بوحدة الصف واستمرار الحراك والمراكمة على هذه الهبة التي شهدناها اليوم، وتصعيد النضال الشعبي حتى كسر واقع القتل والجريمة والتواطؤ المفروض علينا".