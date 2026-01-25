اللجنة القطرية ترحّب بالاتفاق المبدئي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة وتدعو لاستكماله سريعًا

أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، من خلال لجنتها الفرعية المنبثقة عنها (اللجنة السُّباعية)، ترحيبها الحار بالاتفاق المبدئي والأولي الذي جرى توقيعه، بخطوطه العريضة، مساء الخميس الماضي في مدينة سخنين، بين قيادات الأحزاب والحركات السياسية العربية، بشأن أهمية وضرورة خوض انتخابات الكنيست في إطار موحّد عبر إعادة تشكيل القائمة المشتركة.

وأوضحت اللجنة أن هذا الاتفاق يأتي رغم وجود بعض التباينات والاختلافات بين الأطراف، إلا أنه يهدف إلى خدمة المصالح العليا والجماعية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها، والتي تتسم بتصعيد نوعي خطير في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بكل تجلياتها، بما في ذلك ظاهرة الإتاوات (الخاوة)، إلى جانب التحديات الوجودية المتعددة الأخرى.

وأضافت اللجنة أنها تنظر إلى هذا الاتفاق بإيجابية وتقدير كبيرين، وتعتبره خطوة نوعية واستراتيجية في مسار تعزيز الوحدة الوطنية للجماهير العربية، على مختلف المستويات والميادين، من شأنها أن تسهم كمًّا ونوعًا في تحفيز الجماهير العربية، بمختلف فئاتها وهيئاتها، على مواجهة التحديات الجدية والوجودية، وفي مقدمتها السياسات الرسمية المنهجية المتمثلة في هدم البيوت العربية والتهجير، وسياسات التمييز والاضطهاد والعنصرية والفاشية، إضافة إلى المسّ بالحقوق الشرعية والطبيعية.

ورغم الصدى الإيجابي الواسع الذي حظي به الاتفاق على المستويين الشعبي والسياسي، دعت اللجنة القطرية إلى استكمال تفاصيله في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الظروف الراهنة لا تحتمل التأخير في إنجازه بصيغته النهائية، ومن ثم احتضانه ودعمه وترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وختمت اللجنة بالتأكيد على أنها ستبادر قريبًا إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عملية في هذا الاتجاه، بهدف دعم هذا المسار الوحدوي، باعتباره هدفًا ووسيلة في آن واحد، من أجل تعزيز التمثيل والتأثير السياسي العام للجماهير العربية في البلاد.