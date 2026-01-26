لجنة المتابعة العليا تعلن إقامة غرفة طوارئ دائمة لمواجهة الجريمة والعنف والخاوة

أعلنت جهات قيادية في المجتمع العربي عن خطوة تنظيمية جديدة لمواجهة تصاعد الجريمة والعنف، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم الأوضاع وضرورة تحرّك جماعي عاجل لحماية أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن إقامة غرفة طوارئ دائمة لمتابعة الكفاح ضد الجريمة والعنف وفرض الإتاوات ("الخاوة")، وذلك في ظل التصاعد الخطير لهذه الظواهر التي تضرب المجتمع العربي، واستنادًا إلى قرارات سكرتاريا لجنة المتابعة.

وتضم غرفة الطوارئ رئيس لجنة المتابعة العليا د. جمال زحالقة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، ورئيس لجنة مكافحة الجريمة المنبثقة عن لجنة المتابعة منصور دهامشة، ورئيس لجنة مكافحة الجريمة في اللجنة القطرية رائد دقة، ورئيس لجنة اللجان الشعبية يوسف طاطور، إلى جانب عضو سكرتاريا لجنة المتابعة الشيخ رائد صلاح.

وعقدت غرفة الطوارئ اجتماعها الأول في مقر بلدية باقة الغربية، حيث جرى وضع أسس وآليات عملها، والتي تشمل تقسيم المسؤوليات بين أعضائها لضمان متابعة مهنية ومستمرة، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، بهدف دعم وتشجيع المبادرات المحلية واللجان الشعبية، وتوسيع حضورها الميداني في مواجهة الجريمة والعنف والخاوة.

وأكد أعضاء غرفة الطوارئ أن المجتمع العربي يمرّ بحالة طوارئ حقيقية نتيجة تفاقم الجريمة والعنف، ما يستدعي تحركًا منظمًا وجماعيًا ومستمرًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وحماية أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

وشددت لجنة المتابعة العليا على أن إقامة غرفة الطوارئ تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية، داعيةً جميع الأطر والهيئات والقوى الاجتماعية إلى التعاون والتكاتف لإنجاح هذه الجهود، ووضع حد لدوامة العنف والجريمة وفرض الإتاوات في المجتمع العربي.