زحالقة: تصريح الوزير المسؤول عن ملف الجريمة بشأن حادثة كابول تدل على تحقيق صوري وتمنح غطاءً للجريمة

صرّح رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، د. جمال زحالقة، صباح اليوم الخميس، أن "مقتل أربعة أشخاص في ليلة واحدة، تزامنًا مع خروج الوزير المسؤول عن ملف الجريمة إلى وسائل الإعلام لدعم الشرطي الذي أطلق النار وأردى مواطنًا عربيًا في بلدة كابول، يثير تساؤلات جدّية بشأن تعامل الحكومة مع تصاعد الجريمة في المجتمع العربي".

وأشار زحالقة إلى أن "الشرطة أعلنت فتح تحقيق في حادثة كابول، إلا أن تصريحات الوزير، التي عبّر فيها عن دعمه للشرطي، توحي بأن التحقيق صوري، ولا يعكس توجّهًا جديًا لمحاسبة المسؤولين".

واتهم رئيس المتابعة الوزير ورئيس الحكومة بـ"توفير غطاء سياسي لا يقتصر على دعم الشرطي، بل يمتد إلى منح منظمات وعصابات الإجرام حرية العمل لممارسة العنف وفرض الخاوة داخل البلدات العربية، في ظل استمرار ارتفاع عدد الضحايا".

وختم زحالقة حديثه بالقول إن "تصاعد الجريمة وحوادث القتل لن يثنيا لجنة المتابعة عن مواصلة تحركاتها ونضالها من أجل تحقيق هدفها المركزي: بناء مجتمع آمن وخالٍ من العنف والجريمة".