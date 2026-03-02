التجمع يحذّر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية ويحمّل واشنطن وتل أبيب مسؤولية التصعيد

حذّر التجمّع الوطني الديمقراطي من أن الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران قد يجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية، داعيًا المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة.

موقع استهدفته غارة في أحد أحياء طهران في 28 شباط 2026 (Getty Images)

حذّر التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم الإثنين، من تداعيات الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران، وما تبعه من تصعيد عسكري، مؤكدًا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن، وأن استمرار هذا النهج قد يجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع وأخطر تهدد أمن الشعوب ومقدّراتها.

وأدان الحزب ما وصفه بـ"مسلسل العدوانية الأميركي - الإسرائيلي" بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن قرار الشروع بالحرب يعكس سلوك قوى تتصرف فوق القانون والمواثيق الدولية، وتسعى إلى فرض واقع إقليمي جديد بمنطق الهيمنة والتوسّع وانتهاك سيادة الدول.

وشدد التجمّع على موقفه الرافض للحروب واستهداف المدنيين، مؤكدًا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقصف والغطرسة، بل عبر سلام عادل وشامل يضمن الكرامة والحقوق لجميع شعوب المنطقة.

ودعا الحزب المواطنين العرب في المدن والقرى كافة إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة إرشادات الهيئة العربية للطوارئ والسلطات المحلية العربية، حفاظًا على الأرواح في ظل الظروف الراهنة.