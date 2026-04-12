التجمّع يدين اقتحام بن غفير للأقصى والاعتداء على مسيرة "سبت النور"

أدن التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، بشدة اقتحامات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وإقدامه على أداء طقوس تلمودية في باحاته، معتبرًا ذلك "اعتداءً سافرًا واستفزازًا خطيرًا يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني، ويمسّ بالوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، كما يشكّل مساسًا مباشرًا بمشاعر المسلمين والعرب".

وحذّر التجمّع من "التعامل مع هذه الاقتحامات كأمر اعتيادي"، مؤكدًا أنها "تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو ما يتجلى كذلك في الاعتداءات التي طالت المصلّين خلال مسيرة “سبت النور” في كنيسة القيامة".

وأشار البيان إلى أن "هذا التصعيد يعكس نهجًا حكوميًا قائمًا على القمع والعدوان بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، دون اكتراث بتداعيات هذا السلوك على الأوضاع في المنطقة".

واختتم التجمّع بـ"دعوة الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات"، كما دعا جماهير الشعب إلى "شدّ الرحال إلى القدس وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى، دعمًا لأهالي المدينة ورفضًا لسياسات التهويد".