التجمع يدعو لتحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف شامل ونهائي للحرب والعدوان الأميركي – الإسرائيلي

أكد التجمع على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى اتفاق شامل ينهي الحرب والعدوان. كما قدم ورقة مرجعيّة سياسيّة ومسودّة تفاهم للنقاش بين مركّبات المشتركة، تشكّل أساسًا للحوار وتبادل الملاحظات لإعادة بناء القائمة.

عقد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، يوم الثلاثاء 14 نيسان/ أبريل، اجتماعًا للجنة المركزيّة، لبحث آخر التطوّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة والمحليّة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيميّة.

افتتح الاجتماع نائب الأمين العام للحزب يوسف طاطور، مستعرضًا المستجدّات المتعلّقة باللقاءات السياسيّة الجارية لإعادة بناء القائمة المشتركة، مؤكّدًا على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار المؤقّت إلى اتفاق شامل ينهي الحرب والعدوان. كما قدّم كلّ من مسؤول الدائرة الاستراتيجيّة - السياسيّة د. خالد عنبتاوي، ورئيس الحزب سامي أبو شحادة، مداخلتين تناولتا التحوّلات الإقليميّة والمحليّة في ظلّ العدوان الأميركي - الإسرائيلي المستمر، وحالة المخاض السياسي التي تشهدها الساحة الدوليّة والإقليميّة والإسرائيليّة، وما قد يترتّب على ذلك من انعكاسات على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وعلى المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يتّجه نحو مزيد من التطرّف.

وأُشير خلال الاجتماع إلى أنّ التجمّع كان قد قدّم، في الاجتماع الأخير لممثلي الأحزاب قبل نحو أسبوعين، ورقةً مرجعيّة سياسيّة ومسودّة تفاهم للنقاش بين مركّبات المشتركة، تشكّل أساسًا للحوار وتبادل الملاحظات. وتعرض الورقة رؤية التجمّع لشكل وجوهر القائمة المنشودة، إلى جانب اقتراح برنامج سياسي من عشر نقاط، مع التأكيد على أولويّة التوصّل إلى قائمة مشتركة تعزّز التمثيل العربي وتحافظ على جوهره السياسي.

وأكد البرنامج المقترح، أنّ "المشتركة تمثّل الفلسطينيين في الداخل بوصفهم جماعة سياسيّة لها قضيّة وطنيّة ومدنيّة لا تنفصلان دون مقايضة بينهما. كما اقترح الأساس المشترك لنضال الأحزاب، من أجل وقف الإبادة والاحتلال، ومكافحة الجريمة والعنف، وتحقيق المساواة الجوهريّة الحقيقيّة، والنضال ضد الصهيونيّة والبنى العنصرية التي تكرّس نظام الفوقية اليهودية، والعمل من أجل حل عادل لمسألة الأرض والمسكن، وقضايا التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة في بلداتنا، مؤكدًا أنّ جميعها قضايا مترابطة وغير منفصلة".

وشملت الورقة السياسيّة التي قدّمها التجمّع اجتهاده وتصوّره للتصرّف ما بعد الانتخابات، مؤكّدةً الموقف المبدئي الرافض لمنح أي شرعيّة، مباشرة أو غير مباشرة، لائتلاف حكومي يمارس الاحتلال والاستيطان، بما في ذلك المساس بالمسجد الأقصى وسائر المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، ويعمل على تكريس السياسات العنصريّة في الداخل، ويمعن في مصادرة الأراضي وسياسات الهدم، لا سيّما في النقب وغيرها.

وشدّد أعضاء اللجنة المركزيّة في التجمّع على "ضرورة تحديد سقف زمني واضح لإنهاء المفاوضات حول تشكيل القائمة المشتركة، بحيث لا يتجاوز شهرين، تمهيدًا للإعلان عنها والانطلاق بحملة إعلاميّة وتنظيميّة واسعة تعكس تطلّعات جماهيرنا".

كما أكّد الحضور، أنّ "القائمة المشتركة هي مشروع سياسي وطني جماعي يجب التمسّك به، باعتباره إطارًا يعبّر عن إرادة جماهيرنا كجماعة سياسية، قوميًا-وطنيًا ومدنيًا، أمام المؤسّسة الحاكمة". ورأوا أنّ "المشتركة تمثّل البديل المعارض المبدئي الوحيد في مواجهة سياسات وجوهر حكومة اليمين الفاشي مؤكدين أنّ أولويات العمل السياسي يجب أن تتمثّل في رفع مستوى التمثيل العربي بما يضمن أكبر قدر من التأثير، وإسقاط حكومة ارتكبت جرائم حرب بحق شعبنا، والتصدّي لأجندتها السياسيّة، إلى جانب مواجهة حالة الإجماع الصهيوني، ورفض تحويل أصواتنا إلى ’احتياط’ لأي تكتّل يحمل أجندة مشابهة للائتلاف".

وأقرّت المركزيّة سلسلة خطوات سياسيّة تنظيميّة من بينها الاستعداد لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة وعقد سلسلة فعاليات للفروع والشبيبة والحركة الطلابيّة واستكمال الترتيبات التنظيميّة؛ بحسب ما جاء في بيان التجمع مساء الخميس.

