وفد من اللجنة المركزية للتجمّع في جولة ميدانية بالنقب لتعزيز صمود الأهالي

نظّم وفد من اللجنة المركزية لحزب التجمّع جولة ميدانية في النقب شملت رهط وعددًا من القرى غير المعترف بها، حيث اطّلع على أوضاع الأهالي وبحث مع القيادات المحلية سبل تعزيز الصمود ومواجهة سياسات التهميش.

قام وفد من اللجنة المركزية لحزب التجمّع، أمس السبت، بجولة ميدانية في منطقة النقب، شملت مدينة رهط وعددًا من القرى العربية غير المعترف بها، في إطار يوم سياسي وتنظيمي مكثف حمل رسائل واضحة بشأن التزام الحزب بقضايا أهل النقب ودعم صمودهم.

واستُهلّت الجولة في مدينة رهط بعقد لقاء مع فرع التجمّع واللجنة الشعبية وقيادات محلية، حيث جرى تنظيم اجتماع سياسي افتُتح بكلمة لفرع رهط، أعقبها عرض قدّمه د. عوّاد أبو فريح، رئيس اللجنة الشعبية، تناول فيه أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العربي في النقب، في ظل سياسات الإقصاء والتضييق، مشددًا على أهمية تعزيز العمل الجماعي وتفعيل الأطر الشعبية والتنظيمية.

وتوجّه الوفد بعد ذلك إلى القرى غير المعترف بها، حيث زار قرية وادي النعم والتقى ممثليها، واطّلع على الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن غياب الاعتراف الرسمي، بما يشمل نقص الخدمات الأساسية والبنى التحتية، إلى جانب التهديدات المتواصلة بالهدم والاقتلاع. كما شملت الجولة زيارة قرية السرّ، حيث استمع الوفد إلى شهادات الأهالي حول معاناتهم اليومية وتمسّكهم بأرضهم في مواجهة سياسات التهجير.

واختُتمت الزيارة في قرية شقيب السلام، بلقاء موسّع جمع الوفد مع قيادة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، بمشاركة عطية الأعسم، معيقل الهواشلة، سليمان الهواشلة، وأعضاء لجنة التوجيه، حيث دار نقاش معمّق حول سبل تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة مخططات الاقتلاع، وصياغة برنامج نضالي يعكس احتياجات الأهالي.

وأكد التجمّع أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية دورية، تندرج في إطار رؤية سياسية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع العربي في النقب، ودعم صموده في مواجهة التحديات.

وشدّد الحزب على أن النقب يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الأرض والوجود، وأن دعم أهله يُعدّ أولوية وطنية وسياسية.

كما جدّد التجمّع التزامه بمواصلة العمل إلى جانب القيادات المحلية، وتطوير أدوات نضالية وتنظيمية فاعلة، بما يسهم في مواجهة سياسات التهميش والاقتلاع، وتعزيز صمود السكان وحماية حقوقهم.