التجمع يلتقي بلجنة الوفاق ويؤكد ضرورة المضي قدما نحو إنجاز إقامة القائمة المشتركة

التقى وفد من التجمّع الوطني الديمقراطي مع لجنة الوفاق، أمس الثلاثاء، في إطار المساعي لإقامة القائمة المشتركة. وقد حضر عن التجمّع نائب الأمين العام، يوسف طاطور، وعضو المكتب السياسي، عز الدين بدران، حيث أكّدا ضرورة دفع عجلة المفاوضات بوتيرة سريعة نحو إنجاز التفاهمات السياسية اللازمة حتى نهاية شهر أيار/ مايو.

كما طرح وفد التجمّع الورقة السياسية التي قدّمها الحزب لباقي المركّبات، والتي تشمل مقترحًا لبرنامج سياسي وخارطة طريق لتشكيل قائمة مشتركة حقيقية ترفع نسبة التصويت والتمثيل العربي، بوصفها قائمة كفاحية متماسكة تمثّل القضايا الوطنية والمدنية للمجتمع العربي، وترتقي بالعمل السياسي بما ينسجم مع تطلّعات شعبنا، ويواجه التحدّيات السياسية الوجودية التي تحيط به.

وأكد التجمّع أنّه يرى في القائمة المشتركة مشروعًا استراتيجيًا يعزّز تنظيم المجتمع الفلسطيني في الداخل كجماعة سياسية، ويساهم في مواجهة وإسقاط حكومة اليمين المتطرّف ومشروعها، في ظلّ استمرار جرائم الحرب بحقّ شعبنا، وسياسات الاحتلال والاستيطان والضم، فضلًا عن الملاحقة السياسية ومخططات الهدم، لا سيّما في النقب.

كما حيّا وفد التجمّع دور لجنة الوفاق، وثمّن جهودها ومساعيها في الدفع نحو إقامة القائمة المشتركة.