التجمع ينفي بحث إقامة تحالف عربي - يهودي: أولويتنا إنجاز القائمة المشتركة

نفى التجمّع الوطني الديمقراطي ما تردد بشأن بحث إقامة قائمة عربية يهودية، مؤكدًا أنّ اللقاء الذي شارك فيه رئيس الحزب سامي أبو شحادة لم يتناول أي مشروع من هذا النوع. وشدّد الحزب على أنّ أولويته السياسية تتمثل بإنجاز القائمة المشتركة.

نفى حزب التجمّع الوطني الديمقراطي ما وصفها بـ"الشائعات والتسريبات المغرضة" حول مشاركة رئيس الحزب سامي أبو شحادة في مباحثات تهدف إلى إقامة قائمة انتخابية عربية - يهودية، مؤكّدًا أنّ هذا الطرح لم يُبحث أو يُطرح خلال اللقاء الذي أُثيرت حوله الادعاءات.

وقال التجمّع، في بيان صدر عنه اليوم، الخميس، إنّ اللقاء الذي شارك فيه أبو شحادة كان جلسة سياسية اعتيادية ضمّت عددًا من الشخصيات، وتناول نقاشات تتعلق بالأوضاع السياسية الراهنة، من بينها رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي والموقف من الحكومة الحالية، دون التطرق إلى أي مشروع لتحالف انتخابي عربي - يهودي.

وشدّد الحزب على أنّ أولويته السياسية الحالية تتمثل في العمل على إعادة تشكيل القائمة المشتركة بمركّباتها الأربعة، مشيرًا إلى أنّه يتعامل مع هذا المسار "بكامل الجدية والمسؤولية" من أجل تذليل العقبات أمام إنجازه.

وأوضح البيان أنّ التجمّع قدّم ورقة سياسية مرجعية تتضمن خطوطًا وبرنامجًا سياسيًا مشتركًا، إلى جانب عقد عشرات اللقاءات الثنائية والرباعية مع الأحزاب والقوى ذات الصلة، مؤكدًا تمسكه بإنجاز القائمة المشتركة ضمن سقف زمني أقصاه نهاية شهر أيار الجاري.

وأضاف الحزب أنّ أبو شحادة عرض خلال اللقاء المذكور موقف التجمّع السياسي كما ورد في الورقة المقدّمة للأحزاب، والذي يؤكد ضرورة الحفاظ على الصوت العربي ومنع تبديده، عبر بناء قائمة موحّدة تعبّر عن القضايا الوطنية والمدنية لجماهير الداخل الفلسطيني وتعزّز التمثيل السياسي العربي.

وأشار التجمّع إلى أنّه في حال تعذّر إنجاز القائمة المشتركة، فإنّ خياره سيكون التوجّه نحو تحالفات انتخابية وسياسية مع القوى الوطنية الممثلة لجماهير المجتمع العربي.