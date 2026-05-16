الجبهة تنتخب قائمتها لانتخابات الكنيست المقبلة

انتخبت الجبهة د. يوسف جبارين رئيسا لقائمتها البرلمانية، تلاه جعفر فرح، وأعادت انتخاب عوفر كسيف في الموقع الثالث، فيما لا يزال التصويت مستمرا على المواقع الرابع والخامس والسادس.

انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم، السبت، قائمتها لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، والتي شهدت تغييرات في رئاستها والمركز الثاني فيها، بعدما أعلن النائبان أيمن عودة وعايدة توما سليمان عدم ترشحهما لدورة إضافية.

وانطلق مجلس الجبهة الانتخابي أعماله عند الساعة الحادية عشرة ظهرا في قاعات "كريستال" ببلدة دير حنا بمنطقة البطوف، بمشاركة 966 مندوبا من مختلف أنحاء البلاد، وقد افتتح بكلمة من نائب رئيس الحزب المحامي نكد نكد، تلاه سكرتير الجبهة أمجد شبيطة الذي تحدث عن الأنظمة الانتخابية، ثم بيان سياسي ألقاه أمين عام الحزب الشيوعي عادل عامر.

وكانت الجبهة قد أغلقت، الخميس، باب الترشح للانتخابات الداخلية، ورأت في الانتخابات المقبلة "معركة مصيرية في مواجهة اليمين الفاشي ومخططاته الرامية إلى تعميق الاحتلال والفاشية والعنصرية في البلاد".

القائمة المنتخبة:

الموقع الأول: انتخاب د. يوسف جبارين لرئاسة القائمة بعد حصوله على غالبية الأصوات متفوقا على المرشح الآخر د. شكري عواودة.

الموقع الثاني: انتخاب جعفر فرح بعد تفوقه على المرشحين شادي شويري ونسرين مرقس.

مرشحو قائمة الجبهة في المواقع الثلاثة الأولى: د. يوسف جبارين، جعفر فرح، وعوفر كسيف

الموقع الثالث: إعادة انتخاب النائب عوفر كسيف بعد حصوله على غالبية الأصوات وتفوقه على المرشحة نوعا ليفي.

المقعد الرابع: انتخاب يوسف العطاونة متفوقا على المرشحين عمر واكد نصار ونادرة سعدي أبو دبي.

المقعد الخامس: انتخاب نهاية وشاحي بغالبية الأصوات بعد انسحاب جميع المرشحين لهذا المقعد لإفساح المجال أمام ترشيح امرأة.