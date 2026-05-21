التجمع: مستعدون للتقدم نحو قائمة انتخابية تقنية مشتركة لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي استعداده نحو إمكانية إقامة قائمة انتخابية تقنية مشتركة لرفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي في انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك في ظل التحديات غير المسبوقة وتصاعد سياسات التحريض والملاحقة والاستهداف السياسي.

عقد المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، اجتماعًا ناقش فيه آخر المستجدّات السياسيّة، وفي مقدّمتها الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وعموم الشعب الفلسطيني من إبادة في غزة وإجرام المستوطنين في الضفة الغربية، وتصاعد سياسات التحريض والملاحقة والاستهداف السياسي.

وأكد التجمّع أنّه، "انطلاقًا من حسّ المسؤولية الوطنية وضرورة العمل على رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربيّ وإسقاط حكومة اليمين الفاشي ومشروعها السياسي، فإنه يتوجه بإيجابية واستعداد نحو إمكانية إقامة قائمة انتخابية تقنية، في ضوء عدم إمكانية التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل الذي سعى إليه التجمع منذ أشهر قدمه بشأنه ورقة سياسية للأحزاب".

رئيس حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، يتحدّث لـ"عرب 48" عن الاستعداد للتقدم نحو قائمة انتخابية تقنية مشتركة، لرفع نسبة التصويت، وزيادة التمثيل العربي.



ويؤكد التجمع أنه بالرغم من الاختلافات السياسيّة العميقة والقائمة، سيستمر ببذل الجهود أمام إعلان القائمة المشتركة وفقًا للمهلة التي حددها حتى آخر الشهر الحالي وبدون مماطلة.

كما عبّر المكتب السياسي عن أن القائمة الانتخابيّة التقنية تستند إلى الاتفاق على هدف رفع نسبة التصويت والتمثيل العربي، مع رفض وضع عراقيل تحت مسميات مختلفة منها تقاسم أدوار تحبط امكانية التوصل إلى اتفاق، أو فرض رؤية وتوجّه سياسي على القائمة المشتركة لا ينسجمان مع مواقف التجمّع وثوابته.

وشدّد المكتب السياسي على أنّ "هذا التوجّه لا يأتي من باب التنازل عن المواقف السياسيّة أو البرنامج السياسيّ أو طمس الخلافات، بل من منطلق المسؤولية تجاه مجتمعنا وحاجته إلى وحدة نضاليّة وانتخابيّة تلبي احتياجاته وتناضل من أجل قضاياه الحارقة".