التجمّع: نؤكد أهمية إقامة القائمة المشتركة ونثمّن جهود لجنة الوفاق

بحث التجمّع الوطني الديمقراطي مع لجنة الوفاق في الناصرة آخر الجهود لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدا تمسكه بوحدة القوى العربية ضمن برنامج وطني واضح، مع استعداده لقبول قائمة انتخابية تقنية بشرط الحفاظ على استقلاليته السياسية والتنظيمية.

عقد التجمّع الوطني الديمقراطي جلسة مع لجنة الوفاق اليوم الأحد في الناصرة، جرى خلالها بحث آخر المستجدات المتعلقة بجهود إعادة إقامة القائمة المشتركة، في ظل المرحلة السياسية الخطيرة التي يمر بها شعبنا ومجتمعنا.

وأكد التجمّع خلال اللقاء أن أولويته ما زالت تتمثل في بناء قائمة مشتركة وفقًا لبرنامج سياسي وطني واضح، يعكس ثوابت شعبنا ومواقفه الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يرى حجم الصعوبات والتحديات القائمة في هذا المطلب، ومن هذا المنطلق أبدى استعداده للتقدّم نحو قائمة مشتركة انتخابية-تقنية، شريطة عدم فرض نهج سياسي يتناقض مع مبادئه الوطنية، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرصًا على ألا يكون حجر عثرة أمام مطلب الوحدة.

وشدد التجمّع على أن أي صيغة تقنية يجب أن تضمن استقلاليته السياسية والتنظيمية قبل الانتخابات وفي أثنائها وبعدها، بما يحفظ وضوح المواقف والهوية السياسية له.

كما أكد وفد التجمّع على أهمية الوحدة في هذه المرحلة، لما تحمله من قدرة على رفع نسبة التصويت، وزيادة التمثيل العربي، والتصدي لحكومة اليمين ومشروعها ومشاريعها وسياساتها الخطيرة بحق شعبنا ومجتمعنا.

وأكد التجمّع أن طرح "تبادل الأدوار" يشكل عمليًا عرقلة أمام إعادة إقامة المشتركة، ولا يساعد في الدفع نحو إنجاز الاتفاق المطلوب بالسرعة والمسؤولية اللازمتين. وأكد أنه لن يقبل تقاسم أدوار سياسية داخل قائمة تقنية مشيرًا إلى أنه لن يدعم أو يعطي شرعية لأي حكومة صهيونية.

وثمّن التجمّع الدور الذي تقوم به لجنة الوفاق ويرى بشكل إيجابية ورقة الإطار التي تقدمت بها لجنة الوفاق ووضع ملاحظات وفد التجمع عليها، كما قدر الجهود التي يبذلها الإخوة فيها من أجل تقريب وجهات النظر والدفع نحو التوصل لاتفاق، مؤكدًا أنه يتوخى إعلان إقامة القائمة المشتركة قبل حلول عيد الأضحى بما يتماشى مع طرحنا لأهمية إنهاء حالة التسويف والمماطلة، بما يحمل رسالة أمل ومسؤولية لجماهير شعبنا، وهو ما نأمله أيضًا من خلال جهود لجنة الوفاق.