التجمع: المشتركة الرباعية خيارنا والتقنية خطوة لتعزيز التمثيل السياسي

رحب التجمّع الوطني الديمقراطي صباح اليوم، الإثنين، بالتوافق على قائمة مشتركة، معتبرًا أن التقدّم نحو "قائمة تقنية" يحافظ على الاستقلالية الحزبية ويشكّل خطوة لتعزيز التمثيل السياسي العربي.

أكد التجمّع الوطني الديمقراطي صباح اليوم، الإثنين، أنه يبارك التوافق الحاصل بين كافة الأطراف على إقامة قائمة مشتركة.

وأضاف أن هذا التقدّم جاء بعد الموقف المسؤول الذي أقرّه المكتب السياسي للتجمّع مؤخرًا، والقائم على الاستعداد للتقدّم بإيجابية نحو قائمة مشتركة تقنية، تحفظ الاستقلالية الحزبية والتنظيمية للأحزاب، وتمنع أي شكل من أشكال السيطرة أو السطوة الحزبية من طرف على آخر. وقد شكّل ذلك اختراقًا سياسيًا مهمًا ساهم في دفع كافة الأطراف نحو هذا التفاهم.

كما قدّر التجمّع تخلّي القائمة الموحدة عن مطلب "تقاسم الأدوار" السياسي بوصفه طرحًا ملزمًا، الأمر الذي يفتح المجال أمام إنجاز اتفاق متوازن يراعي الخيارات السياسية للتجمّع والأطراف، دون أن يلغي ذلك إمكانية التنسيق والتعاون المستقبلي في القضايا التي تخدم مصالح مجتمعنا وشعبنا، وفقًا لرؤية التجمّع السياسية وثوابته الوطنية.

وشدّد التجمّع على أنه، ورغم أن أولويته الإستراتيجية كانت ولا تزال بناء قائمة مشتركة على أساس برنامج سياسي واضح وملزم، إلا أنه يرى في الوحدة بين الأحزاب، وإن جاءت بصيغة انتخابية تقنية، عنصر قوة وحماية لمجتمعنا وأحزابنا ومؤسساتنا الوطنية، في ظل التصعيد غير المسبوق في التحريض الدموي واليومي ضد القيادات السياسية العربية، ومحاولات نزع الشرعية عن الأحزاب العربية، والدعوات المتكررة إلى الشطب والإخراج عن القانون، والاستهداف المستمر للجنة المتابعة العليا وقيادات مجتمعنا.

وشدد التجمّع على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال الفوري من مرحلة النقاشات إلى الإعلان الرسمي عن تشكيل القائمة المشتركة، بما يبعث برسالة أمل ووحدة إلى أبناء شعبنا، على أن تُستكمل لاحقًا التفاصيل والإجراءات التقنية والتنظيمية المطلوبة.

كما عبّر التجمّع عن تقديره للدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به لجنة الوفاق، وللجهود التي تبذلها في تقريب وجهات النظر والدفع نحو إنجاز الوحدة، بما يعكس الإرادة الشعبية الواسعة بضرورة الحفاظ على التمثيل السياسي العربي وتعزيزه في هذه المرحلة الحساسة.