اللجنة السباعية: بيانات الأحزاب العربية بشأن القائمة المشتركة خطوة إيجابية نحو توحيد الصف

عقدت اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا في كفر قرع، أكدت خلاله دعمها للمساعي الرامية إلى إقامة قائمة عربية مشتركة تقنية تعددية، مباركةً البيانات الصادرة عن الأحزاب الأربعة.

باركت اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الإثنين، البيانات الصادرة عن أحزاب الجبهة، والعربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى رد القائمة العربية الموحدة "الإيجابي"، والتي دعت بمجملها إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية، معتبرةً ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة السياسية وتوحيد الصف العربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي عقدته اللجنة السباعية اليوم الإثنين في مدينة كفر قرع، بمشاركة رؤساء البلديات أعضاء اللجنة، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بمساعي إعادة تشكيل القائمة المشتركة.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع مواصلة جهودها الرامية إلى استكمال اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية، استنادًا إلى البيان الذي أصدرته بتاريخ 2 أيار/ مايو 2026، والذي دعت فيه إلى إنجاز اتفاق إقامة القائمة المشتركة حتى نهاية شهر أيار الجاري.

وأعلنت اللجنة أنها أعدّت طرحًا مهنيًا وبرنامج عمل سيتم عرضه على الأحزاب السياسية ومناقشته خلال سلسلة لقاءات ستُعقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك تجاوبًا مع مطالب جماهير المجتمع العربي الداعية إلى وحدة الصف في ظل التحديات السياسية والاجتماعية المتفاقمة.

وشددت اللجنة على أن التصريحات والمواقف الأخيرة الصادرة عن الأحزاب العربية تشكّل قاعدة مهمة لإعادة بناء العمل السياسي المشترك، وتعزز فرص التوصل إلى قائمة موحدة تعبّر عن تطلعات جماهيرنا العربية وقضاياها المركزية.

كما أشادت اللجنة السباعية بجهود مختلف الأطر والهيئات الفاعلة في المجتمع العربي، والتي تعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مشروع القائمة المشتركة.

وأكدت اللجنة ثقتها بأن رؤساء الأحزاب العربية، رغم تباين مواقفهم السياسية، سيستجيبون لنبض الشارع العربي ومطالبه بتوحيد الصفوف، بما يخدم مصالح المجتمع العربي وقضاياه الملحّة، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة والعنف، والتصدي لسياسات الهدم والمساس بحقوق المواطنين العرب، وقضايا النقب والقرى غير المعترف بها، إلى جانب العمل السياسي للتأثير من أجل إنهاء سياسات حكومة اليمين.