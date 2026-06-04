لقاء حاسم في الناصرة لتشكيل القائمة المشتركة

تجتمع الأحزاب العربية، اليوم الخميس، مع لجنة الوفاق في الناصرة، لمواصلة المباحثات الرامية إلى إعادة تشكيل القائمة المشتركة قبيل انتخابات الكنيست المقبلة.

من المرتقب أن تجتمع الأحزاب العربية، ظهر اليوم الخميس، في لقاء يضم قادة الأحزاب الأربعة مع لجنة الوفاق في مدينة الناصرة، وذلك في إطار المباحثات الجارية للدفع نحو تشكيل القائمة المشتركة قبيل انتخابات الكنيست المقبلة.

وكانت لجنة الوفاق قد عقدت، مطلع الأسبوع الجاري وخلال الأسابيع الماضية، سلسلة لقاءات مع وفود ممثلة عن الأحزاب، كلّ على حدة.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تقريب وجهات النظر بين الأحزاب، لا سيما بشأن تشكيل قائمة مشتركة تقنية تعددية، مع الحفاظ على المسار السياسي الخاص لكل حزب داخل الكنيست بعد الانتخابات.

وكانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية للتغيير، قد أصدرت قبل أيام بياناً مشتركاً أكدت فيه استعدادها لخوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة تقنية تعددية. كما رحبت القائمة العربية الموحدة بهذا التوجه، وأعلنت تأييدها للمساعي الرامية إلى إعادة بناء المشتركة، مؤكدة جاهزيتها للانضمام إليها.

ومن المقرر عقد لقاء إضافي بين الأحزاب واللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يوم الثلاثاء الموافق 9 حزيران/ يونيو، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التوافق وتعزيز فرص التوصل إلى صيغة نهائية للقائمة المشتركة.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل مساعٍ متجددة لإعادة بناء القائمة المشتركة، التي شهدت في السنوات الأخيرة تباينات وخلافات بين مركّباتها أدت إلى خوض الانتخابات في قوائم منفصلة أو تحالفات جزئية.

وتسعى الأحزاب العربية، عبر لجنة الوفاق واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة توافقية تضمن توحيد التمثيل العربي في الكنيست، بما يعزز القوة البرلمانية ويزيد من التأثير السياسي.

وتُعد فكرة "القائمة المشتركة التقنية التعددية" أحد الطروحات المطروحة حالياً، وتهدف إلى الجمع بين الأحزاب ضمن إطار انتخابي موحد، مع الحفاظ على استقلالية كل حزب في عمله السياسي داخل الكنيست بعد الانتخابات.