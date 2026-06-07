التجمع: تحريض بن غفير على حظر الحزب دعاية سياسية رخيصة وخطيرة على العمل السياسي برمّته

ندّد التجمّع الوطني الديمقراطي بتصريحات إيتمار بن غفير الداعية إلى حظره ومنع أحزاب عربية من الترشح، واعتبرها تحريضًا سياسيًا وعنصريًا يستهدف العمل السياسي العربي.

أدان التجمّع الوطني الديمقراطي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي صدرت عنه، اليوم الأحد، ودعا فيها إلى إخراج التجمّع الوطني الديمقراطي وأحزاب عربية أخرى عن القانون ومنعها من الترشح، "في استمرار لنهج التحريض العنصري الذي يستهدف جماهيرنا العربية ومؤسساتها السياسية والتمثيلية، ويستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني".

وأضاف التجمّع في بيان صادر عنه: "إن هذه التصريحات ليست موجّهة ضد حزب بعينه، بل تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقياداتهم السياسية، والتحريض على جماهيرنا، وخلق مناخ من الكراهية والملاحقة السياسية بحق مجتمع كامل. وهي تصريحات تشكل محاولة خطيرة لـ'هدر الدم' السياسي والمدني لجماهيرنا العربية، والتعامل معها كجسم مشبوه ينبغي ملاحقته، بدل معالجة أسباب العنف والتحريض التي تغذيها حكومة اليمين المتطرف نفسها".

وأكد التجمّع أن طريقه السياسي والنضالي "كان وسيبقى طريقًا وطنيًا وديمقراطيًا وسلميًا، يستند إلى العمل السياسي والجماهيري المنظم، وإلى النضال المدني المشروع من أجل حقوق شعبنا وجماهيرنا الوطنية، وفي مقدمتها مشروع المساواة الجوهرية الذي يؤسس لمواطنة متساوية وواقع عادل للعرب واليهود على حد سواء". كما شدد على موقفه "المبدئي والأخلاقي الرافض لاستخدام العنف أو استهداف المدنيين وقتل الأبرياء من أي طرف كان"، مؤكدًا أن "العمليات العنيفة التي تمسّ المدنيين مرفوضة ولا تمثل مشروعه السياسي ولا نهجه النضالي". وأضاف أن "التجمّع كان وما زال هدفًا مباشرًا لحملات التحريض والملاحقة التي تقودها المؤسسة الحاكمة وأحزاب اليمين المتطرف".

وأضاف البيان أن "بن غفير يحاول استغلال الأجواء المشحونة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية رخيصة، عبر التحريض على الأحزاب العربية المنتخبة ديمقراطيًا وذات الشرعية، وعلى كوادرها وفروعها، وعلى عموم جماهيرنا العربية".

وشدد التجمّع على أن "الدفاع عن الحريات السياسية وحق جماهيرنا في التنظيم والعمل السياسي هو واجب جماعي، وأن مواجهة هذه الهجمة العنصرية تتطلب موقفًا موحدًا من جميع القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية، دفاعًا عن حق جماهيرنا في العمل السياسي المشروع، وعن مستقبل وجودنا في وطننا".