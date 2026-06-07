التجمّع: شروط جديدة على "المشتركة التقنية" تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر

أعرب التجمّع الوطني الديمقراطي، مساء الأحد، عن "بالغ القلق" إزاء استمرار المماطلة في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، رغم التقدّم الذي تحقق خلال الأسابيع الأخيرة والتنازلات التي قُدمت بهدف التوصل إلى اتفاق يعزز وحدة الجماهير العربية في الانتخابات المقبلة.

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وقال التجمّع، في بيان صدر عقب جلسة المفاوضات الرباعية التي عقدت في الناصرة، إن الحزب اتخذ خلال الفترة الماضية "موقفا واضحا ومسؤولا"، موضحا أنه رغم تفضيله إقامة قائمة مشتركة تقوم على اتفاق سياسي وبرنامج مشترك، فإنه أبدى استعداده لإقامة قائمة مشتركة تقنية "تحفظ استقلالية جميع الأحزاب وخصوصيتها السياسية والتنظيمية".

وأضاف البيان أن هذا التوجه حظي بدعم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع والحركة العربية للتغيير، من خلال بيان ثلاثي سابق "شكّل أساسا واقعيا للتقدم نحو إنجاز الاتفاق".

ورأى التجمّع أن عودة رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلى طرح فكرة "المشتركة السياسية" بصيغة تتضمن، "التزامات سياسية مسبقة توجه مواقف الأحزاب الأخرى وخياراتها المستقبلية"، بما في ذلك الموقف من دعم حكومة قد يكون شريكا فيها أو تحديد شكل المعارضة لها، يتعارض مع مبدأ القائمة التقنية واستقلالية الأحزاب.

وأضاف أن هذه الطروحات "تشكل تراجعا عن التفاهمات السابقة، وإعادة للمفاوضات إلى نقطة الصفر، ومحاولة جديدة لإطالة أمدها بدل التقدم نحو الاتفاق المنشود".

وشدد التجمّع على أن الطريق إلى إنجاز القائمة المشتركة "واضح ومعروف"، ويتمثل في إقامة قائمة مشتركة تقنية "من دون وصاية سياسية أو فرض التزامات تتناقض مع استقلالية الأحزاب ومواقفها السياسية".

ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتوقف عن طرح شروط جديدة أو إعادة فتح ملفات قال إنها حُسمت سابقا، والعمل بشكل جدي وفوري لاستكمال الاتفاق وإنجاز القائمة المشتركة "استجابة لتطلعات جماهيرنا وحاجتها إلى أوسع حالة من الوحدة والتكاتف في هذه المرحلة الدقيقة".

وأشار البيان إلى أن وفد التجمّع في اجتماع الأحد أكد أن هيئات الحزب ستدرس نتائج جولة المفاوضات الحالية والجولة المقبلة التي اتُفق على عقدها، على أن تتخذ قرارات "حاسمة" بهذا الشأن حتى نهاية الأسبوع الحالي، التزاما بالسقف الزمني الذي توافق عليه المشاركون باعتباره الموعد الأقصى لإنجاز القائمة المشتركة والتوجه إلى الجمهور باتفاق واضح ونهائي.

ما الذي فجّر الخلاف؟

وبحسب مصادر شاركت في المفاوضات، فإن التوتر الأخير جاء في أعقاب ورقة موقف عرضتها القائمة العربية الموحدة خلال اجتماع الأحد، وتضمنت مبادئ سياسية تتجاوز، بحسب أطراف مشاركة في المفاوضات، مفهوم "القائمة التقنية" الذي كان أساس التفاهمات السابقة بين الأحزاب.

وتتضمن الورقة رؤية تعتبر أن الهدف السياسي للقائمة المشتركة هو زيادة التمثيل العربي والعمل على إسقاط حكومة اليمين الحالية واستبدالها بحكومة أخرى يكون للعرب فيها تأثير سياسي، سواء من خلال المشاركة فيها أو توفير "شبكة أمان" أو "جسم مانع" لها، مع منحها فرصة للاستمرار ما دامت "أقل سوءا" من حكومة اليمين الحالية.

كما تنص الورقة على حق كل حزب في إدارة مفاوضات منفصلة بعد الانتخابات بهدف الانضمام إلى ائتلاف حكومي أو توفير شبكة أمان له، إلى جانب الدعوة إلى تنسيق المواقف البرلمانية وعدم الانتقال سريعا إلى معارضة أي حكومة بديلة لليمين، ما دام ذلك قد يؤدي إلى إعادة بنيامين نتنياهو وحلفائه إلى الحكم.

وفي حين اعتبرت الموحدة أن هذه المبادئ تنسجم مع فكرة القائمة التعددية التقنية وتحفظ استقلالية الأحزاب، رأت أطراف مشاركة في المفاوضات، بينها الجبهة والتجمع، أن الطرح يضيف التزامات سياسية جديدة لم تكن جزءا من التفاهمات السابقة، ويعيد النقاش إلى قضايا كان قد تم تجاوزها خلال الأسابيع الماضية.

وتسعى الموحدة من خلال هذه الصيغة إلى الحصول على شرعية وطنية من الأحزاب الثلاثة لنهجها السياسي القائم على الانخراط في ائتلافات حكومية صهيونية، ضمن المعسكر الذي يقوده نفتالي بينيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان.

وتقول هذه المصادر إن الطرح الحالي يتجاوز فكرة القائمة التقنية، إذ يهدف إلى تحويل هذا المسار إلى جزء من الأساس السياسي للمشتركة، بعدما كان منصور عباس قد تعهد أمام قيادات معسكر بينيت بأن تقوم القائمة المشتركة على أرضية سياسية تمنحه شرعية الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي مستقبلا.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير أبلغت الموحدة رفضها لهذه الصيغة، معتبرة أنها تتعارض مع مفهوم القائمة التقنية الذي جرى الاتفاق عليه سابقا، فيما حددت الأحزاب الثلاثة يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري موعدا أقصى لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القائمة المشتركة.

مفاوضات الأحد والخميس قلّصت فرص التوصل إلى اتفاق

ورجّحت مصادر حزبية مشاركة في المفاوضات أن تكون الجولتان اللتان عُقدتا الخميس الماضي والأحد قد قلّصتا فرص التوصل إلى اتفاق لإقامة القائمة المشتركة، في ظل "الشروط التعجيزية" التي طرحتها القائمة الموحدة خلال المباحثات الأخيرة.

وبحسب هذه المصادر، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة يتمثل في خوض الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين؛ الأولى تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، والثانية للموحدة.

كما رجّحت مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن عباس، يفضّل في نهاية المطاف خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، معتبرة أن الطروحات التي قدّمها خلال المفاوضات الأخيرة تسير في أحد اتجاهين: إما الحصول على غطاء سياسي وشرعية وطنية من الأحزاب الأخرى لنهجه القائم على الانخراط في ائتلافات حكومية صهيونية مستقبلية، أو خلق مبرر سياسي لتحميل الأطراف الأخرى مسؤولية فشل المفاوضات في حال تعثرها على خلفية هذه الشروط.

وتضيف المصادر أن الخلاف لم يعد يتركز على القضايا التنظيمية أو تركيبة القائمة، بقدر ما بات يدور حول طبيعة الأساس السياسي الذي ستقوم عليه، وما إذا كانت القائمة ستبقى إطارا تقنيا انتخابيا أم ستتحول إلى منصة تمنح شرعية مسبقة لمسارات سياسية تتوافق مع نهج الموحدة بقيادة عباس.