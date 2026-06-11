اللجنة السباعية تدعو لاجتماع طارئ لرؤساء السلطات المحلية: جهود إقامة المشتركة وصلت إلى طريق مسدود

قالت اللجنة السباعية إن الجهود التي قادتها قد وصلت في هذه المرحلة إلى طريق مسدود، وأعلنت إعادة التفويض الممنوح لها ودعت إلى عقد اجتماع طارئ وشامل لجميع رؤساء السلطات المحلية في أقرب وقت ممكن.

عقدت اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي مع رؤساء الأحزاب العربية، في إطار الجهود المكثفة التي بذلتها خلال الأشهر الأخيرة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تفضي إلى إقامة قائمة مشتركة، استجابة للمطلب الشعبي الواسع بضرورة توحيد الصفوف وتعزيز الحضور والتأثير السياسي للجماهير العربية في هذه المرحلة الحساسة؛ وفق ما جاء في بيان لها مساء الخميس.

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وورد في بيانها "وتأتي هذه المساعي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه مجتمعنا العربي، وفي مقدمتها استفحال آفة الجريمة والعنف، وتصاعد سياسات الهدم والملاحقة، وشح الميزانيات، وتفاقم أزمة السكن، واستمرار التمييز والعنصرية الممنهجة، إلى جانب أزمة النقب وسلسلة القوانين والإجراءات التي تستهدف حقوق جماهيرنا العربية ومكانتها المدنية والوطنية".

وقالت اللجنة السباعية إنها عملت بصورة مهنية ومسؤولة، وعقدت سلسلة طويلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وطرحت وثيقة شاملة تستند إلى إقامة قائمة مشتركة تقنية تعددية، تحفظ لكل حزب هويته الفكرية والسياسية واستقلالية قراره، وتؤسس لشراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بما يضمن تعزيز التمثيل البرلماني العربي ورفع مستوى التأثير السياسي في مواجهة سياسات الحكومة الحالية.

كما أكدت الوثيقة على الثوابت الوطنية والاجتماعية، والدفاع عن حقوق الأقلية العربية في البلاد، والعمل المشترك للتصدي للهجمة اليمينية المتطرفة التي تستهدف "مجتمعنا ومؤسساتنا وحقوقنا الجماعية والفردية"؛ وفق ما جاء في بيانها.

وأشارت اللجنة السباعية إلى أنه ورغم كل الجهود الصادقة والمسؤولة التي بذلتها، ورغم المرونة الكبيرة التي أبدتها في سبيل تقريب المواقف ورأب الفجوات، فإن هذه المساعي لم تفضِ، حتى هذه اللحظة، إلى تحقيق اختراق حقيقي أو التوصل إلى تفاهمات تسمح بإقامة قائمة مشتركة.

وعليه، فإن اللجنة ترى بأسف بالغ أن "الجهود التي قادتها قد وصلت في هذه المرحلة إلى طريق مسدود، وأن الفرصة التي أتيحت للأحزاب للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية تحقق تطلعات جماهيرنا".

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة السباعية إعادة التفويض الممنوح لها إلى المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والتوصية بعقد اجتماع طارئ وشامل لجميع الرؤساء في أقرب وقت ممكن، لبحث التطورات الأخيرة وتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات المستقبلية.

وأكدت اللجنة السباعية في بيانها، أن "مسؤولية حماية وحدة الصف العربي وتعزيز التمثيل السياسي الفاعل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطنية جماعية تقع على عاتق الجميع". كما تؤكد أن "جماهيرنا العربية تستحق قيادة سياسية ترتقي إلى حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها، وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتعمل بروح الشراكة والوحدة والمسؤولية التاريخية".