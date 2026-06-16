التجمع: نحو مشتركة ثلاثية بعد تجميد الرباعية والباب مفتوح أمام الموحدة

أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي تحويل جهوده نحو تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية بعد تعثّر المفاوضات الرباعية وتجميد الموحّدة مشاركتها فيها، مع التأكيد على إبقاء الباب مفتوحًا أمام استكمال المشتركة الرباعية مستقبلًا.

أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، أنّه سيكثّف جهوده خلال المرحلة المقبلة لإنجاز قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك في أعقاب تعثّر المفاوضات لإقامة القائمة المشتركة الرباعية وإعلان القائمة العربية الموحّدة تجميد مشاركتها في المفاوضات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ الباب سيبقى مفتوحًا أمام انضمام الموحّدة في حال توفّرت الإرادة السياسية لذلك.

وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة المركزية للتجمّع عقب اجتماعها، مساء أول من أمس، أكدت فيه أنّ المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد تراجع الموحّدة عن التفاهمات التي أُنجزت بشأن صيغة القائمة التقنية، وطرحها شروطًا سياسية جديدة، إلى جانب انتهاء المهلة الزمنية التي اتفقت عليها جميع الأطراف دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح التجمّع أنّه سيعمل حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري على بلورة تفاهمات مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، بهدف تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية تعزّز الحضور السياسي العربي وتحافظ على وحدة العمل السياسي، مع إبقاء إمكانية استكمال القائمة المشتركة الرباعية قائمة في المستقبل.

وأكد الحزب أنّه تعامل مع المفاوضات بروح المسؤولية الوطنية، وأنه قدّم تنازلات واسعة رغم تمسّكه المبدئي بإقامة قائمة مشتركة تستند إلى برنامج سياسي واضح.

وأضاف أنّه وافق على صيغة القائمة التقنية انطلاقًا من أربعة أهداف مركزية هي: رفع نسبة التصويت، وتعزيز التمثيل السياسي العربي، وإسقاط حكومة اليمين المتطرف ومشروعها السياسي، وتعزيز وحدة الجماهير العربية في ظل الظروف الراهنة.

وأشار البيان إلى أنّ هذا الطرح حظي بتوافق الجبهة والعربية للتغيير، غير أنّ إصرار الموحّدة على تعديل أسس الاتفاق وطرح شروط سياسية جديدة، إضافة إلى مطالبتها بصيغة لتقاسم الأدوار السياسية تحدّ من استقلالية الأحزاب الأخرى، حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشدّد التجمّع على أنّ حماية الصوت العربي ومنع هدر المزيد من الوقت يتطلبان الانتقال إلى مرحلة جديدة من المشاورات الثلاثية، بهدف بناء شراكة سياسية وانتخابية واسعة، تبقى مفتوحة أمام انضمام الموحّدة واستكمال مشروع القائمة المشتركة الرباعية متى توفرت الظروف المناسبة لذلك.