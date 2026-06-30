اجتماع في الرينة لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية

تعقد الأحزاب الثلاثة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا جديدًا في بلدة الرينة، في إطار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وسط تركيز على حسم بعض الأمور، وبدء بلورة البرنامج السياسي، في خطوة قد تكون مفصلية على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.

يُعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، في إطار المفاوضات الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك في بلدة الرينة.

ووفقا للجبهة فإنها تقترح الحصول على أربعة مقاعد، والتجمع على ثلاثة مقاعد، والعربية للتغيير على مقعدين، ضمن أول تسعة مقاعد في القائمة.

إضافةً إلى ذلك، من المزمع أن يشهد الاجتماع بدء النقاش وصياغة التفاصيل والتفاهمات المتعلقة بالبرنامج السياسي، الذي سيضع القضايا الملحّة في المجتمع العربي، مثل العنف والجريمة وهدم المنازل، على سلّم الأولويات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الاجتماعات بين الأحزاب الهادفة إلى تشكيل القائمة الثلاثية، وذلك في أعقاب توقف الاجتماعات بين الأحزاب الأربعة، بما في ذلك القائمة العربية الموحدة.