ترجيحات بإعلان تشكيل القائمة المشتركة الأسبوع المقبل

ترجيحات تشير إلى إعلان تشكيل القائمة المشتركة، التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استئناف الحوار بين الأحزاب الثلاثة لاستكمال التفاهمات.

تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات بالإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة التي تضم أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، وذلك بالتزامن مع استئناف الحوار بين الأحزاب الثلاثة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بخوض انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة موحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة جديدة من الاجتماعات بين ممثلي الأحزاب الثلاثة، في إطار استكمال المباحثات حول الصيغة النهائية للتحالف، بعد إحراز تقدم في الاتصالات خلال الفترة الأخيرة.

وتشير التقديرات إلى أن الإعلان الرسمي عن تشكيل القائمة قد يتم خلال الأسبوع المقبل، في حال استكمال التفاهمات بشأن القضايا التنظيمية وترتيب المرشحين.

ويأتي استئناف الحوار بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير في ظل الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القائمة المشتركة، الأمر الذي عزز خيار التوجه نحو قائمة ثلاثية على أمل انضمام القائمة العربية الموحدة للقائمة المشتركة.