انتخاب فاخر بيادسة نائبًا لرئيس بلدية حيفا

انتخب مجلس بلدية حيفا، مساء أمس، عضو المجلس البلدي فاخر بيادسة نائبًا لرئيس البلدية، بعد حصوله على تأييد أغلبية أعضاء الائتلاف البلدي.

صادق مجلس بلدية حيفا، خلال جلسته التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، على تعيين عضو المجلس البلدي فاخر بيادسة نائبًا لرئيس البلدية، وذلك بعد نيله تأييد أغلبية أعضاء الائتلاف البلدي.

ويأتي تعيين بيادسة في إطار الترتيبات الائتلافية داخل المجلس البلدي، حيث حظي بدعم واسع من مركبات الائتلاف، في خطوة من شأنها تعزيز حضوره في إدارة شؤون المدينة والمشاركة في صنع القرار البلدي.

وأكد بيادسة، في أعقاب انتخابه، أن المنصب يشكل مسؤولية تجاه جميع سكان حيفا، مشددًا على عزمه العمل من أجل تطوير الخدمات البلدية، وتعزيز المساواة، والدفاع عن حقوق المجتمع العربي، إلى جانب الدفع بمشاريع تخدم مختلف أحياء المدينة.

ويُعد انتخاب فاخر بيادسة نائبًا لرئيس البلدية محطة بارزة في المشهد البلدي في حيفا، لما يحمله المنصب من دور في رسم السياسات البلدية والمشاركة في إدارة الملفات المركزية للمدينة، بالتعاون مع إدارة البلدية وأعضاء المجلس.