التجمّع يتمسّك باتفاقه مع الجبهة لاستكمال القائمة الثلاثية: "ندعم جهود لجنة الوفاق"

التجمّع يعلن دعمه لجهود لجنة الوفاق وتمسّكه بالاتفاق مع الجبهة والتفاهمات الثلاثية، فيما أكدت اللجنة تلقيها تفويضًا من الأحزاب الثلاثة لتشكيل قائمة انتخابية واحدة، والدفع نحو اتفاق فائض أصوات مع الموحدة وميثاق شرف انتخابي.

أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي دعمه للجهود التي تبذلها لجنة الوفاق لاستكمال تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، مؤكدًا تمسّكه بالمسار الذي أُنجز خلال المفاوضات، بما يشمل الاتفاق الثنائي مع الجبهة والتفاهمات السياسية العامة بين الأطراف الثلاثة.

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وجاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، اليوم الثلاثاء، رحّب فيه بجهود اللجنة الرامية إلى تذليل العقبات المتبقية، وصولًا إلى الإعلان عن القائمة في أقرب وقت، معتبرًا أن استكمال هذا المسار ينسجم مع تطلعات المجتمع العربي ويرفع من مستوى تمثيله.

وجاء في البيان: "يرحّب التجمّع الوطني الديمقراطي بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الوفاق من أجل استكمال مسار تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، بما يساعد على تذليل ما تبقى من عقبات".

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى "الوصول إلى الإعلان عن القائمة المشتركة الثلاثية في أسرع وقت ممكن، بما ينسجم مع تطلعات جماهير شعبنا".

وتابع البيان: "وفي هذا الإطار يجدد التجمّع تقديره للدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به لجنة الوفاق في تقريب وجهات النظر، وحرصها على وحدة الصف الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الدقيقة".

وأضاف: "كما يرحّب ويقدر الجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة للمساهمة في استكمال وإنهاء ملف الثلاثية".

وشدد التجمّع على أن تنطلق هذه الجهود "من المسار الذي أُنجز حتى الآن، وما تضمّنه من اتفاق وتفاهم ثنائي بين التجمّع والجبهة؛ وتفاهمات سياسية عامة ثلاثية".

وأوضح أن ذلك يأتي "بما يسهم في إنجاز الاتفاق النهائي بين الأطراف ويصون ما تحقق خلال المفاوضات".

وقال التجمّع: "ويؤكد التجمّع أنه سيبقى، كما كان دائمًا، شريكًا مسؤولًا وفاعلًا وإيجابيًا، وداعمًا لكل جهد وطني صادق يهدف إلى إنجاز هذا الاستحقاق".

وأضاف أن ذلك ينطلق "من قناعته بأن إنجاز القائمة المشتركة الثلاثية يشكّل مصلحة وطنية عليا لشعبنا ومجتمعنا".

وتابع أن تشكيل القائمة "يسهم في تعزيز الحضور السياسي والوطني لجماهيرنا، ورفع التمثيل العربي، والاستجابة لتطلعات أبناء شعبنا في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة".

وختم البيان: "ويؤكد التجمّع أن مصلحة جماهيرنا تقتضي استكمال هذا المسار بعيدًا عن السجالات والتجاذبات الإعلامية".

وأضاف أن المطلوب هو "التركيز على استنفاد كل الجهود الممكنة، بهدوء ومسؤولية، لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت".

وأوضح أن ذلك يتيح "التفرغ للحملة الانتخابية والتوجه إلى جماهيرنا ببرنامج ورؤية سياسية موحّدة تعالج التحديات الوطنية واليومية التي تواجهها".

لجنة الوفاق تُفوَّض بتشكيل الثلاثية وتدعو لوقف السجالات الإعلامية

من جانبها، أعلنت لجنة الوفاق الوطني أنها تلقت تفويضًا من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمّع الوطني الديمقراطي، للعمل على تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية تخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة انتخابية واحدة، وذلك عقب تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة.

وقالت اللجنة: "يدرك أعضاء اللجنة أن هذا يشكل مسؤولية ثقيلة تقتضي العمل الجاد والمخلص لتنفيذ المهمة، وإنصاف الجميع، والسير برضا نحو العمل كذلك على زيادة المشاركة في الانتخابات".

وأضافت أن مهمتها تشمل أيضًا "توقيع اتفاق فائض أصوات مع القائمة العربية الموحدة، وصياغة ميثاق شرف يضمن أجواء انتخابية هادئة ونزيهة".

وتوجهت اللجنة إلى أبناء المجتمع العربي، طالبة منهم "التشجيع وتمكين اللجنة من أداء المهمة دون مناكفات وتشويش ووضع العراقيل وبث الشائعات في وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية".

كما دعت قادة الأحزاب وأعضاء كوادرها إلى "الكف عن الحديث في وسائل الإعلام، على اختلاف أنواعها، عن ذلك، وعدم الانجرار وراء مغريات بعض المتصيدين في المياه العكرة للحديث عن تفاصيل التفاوض ومجرياته".

وقالت اللجنة إن هذه الدعوة تأتي "حتى ننجز ما يصبو إليه أبناء شعبنا".